Nećete vjerovati koliko su koštali darovi koje je Taylor Swift podijelila gostima na vjenčanju

Pjevačica Taylor Swift (36) i američki sportaš Travis Kelce (36) izrekli su „sudbonosno da“ 3. srpnja u Madison Square Gardenu u New Yorku. Nakon vjenčanja društvene mreže preplavile su informacije o luksuznim darovima koje je Swift podijelila uzvanicima. Naime, proširilo se kako je pjevačica svakog od oko tisuću izvanika počastila Cartier satom. Pouzdaniji izvori tvrde drugačije: satovi su navodno bili dio luksuzne nagradne igre za goste, zajedno s dizajnerskim torbama i vintage automobilom.

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Darovi od 17 milijuna dolara zapalili internet

Swift i Kelce svoju su svadbenu proslavu, čini se, pretvorili u događaj koji se neće pamtiti samo po poznatim i glamuroznim uzvanicima, nego i po darovima o kojima se sada već aktivno raspravlja. Na društvenim mrežama proširila se informacija da su Cartier satovi podijeljeni gostima navodno vrijedni oko 17 tisuća dolara. Jedna uzvanica je također privukla veliku pažnju javnosti nakon što je u viralnoj objavi pokazala spomenuti sat na društvenim mrežama. U istoj objavi navodi se i računica prema kojoj se vidi da je ukupna vrijednost darova na vjenčanju, ukoliko su svi uzvanici dobili satove, iznosila čak 17 milijuna dolara.

Prema pisanju TMZ-a i Entertainment Weeklyja, Cartier satovi bili su među nagradama u posebnoj svadbenoj tomboli, odnosno nagradnoj igri u kojoj su gosti sudjelovali tijekom proslave. Među nagradama su se, osim satova, navodno našle i dizajnerske torbe te vintage automobil. Iako su te tvrdnje nepotvrđene, Swift je i ovim potezom uspjela pretvoriti privatni trenutak u globalnu temu, a jedan luksuzni modni dodatak u detalj o kojem se ne prestaje raspravljati.