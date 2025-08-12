Nives Celzijus na klackalici, no svi gledaju samo jedno: 'Da sam barem s druge strane'

Domaća pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (43) redovito plijeni pažnju svojim bujnim atributima i provokativnim izdanjima. Također, brojni je znaju po pjesmama upečatljivih naziva kao što su "Karanfili" i "Je, bo'me, je", čiji stihovi aludiraju na mušku i žensku seksualnost. Domaća zvijezda takav način komunikacije koristi i preko svojih društvenih mreža, objavljujući fotografije u vrućim outfitima, ponekad u kombinaciji s dvosmislenim opisima. Pjevačica je ovaj put objavila videozapis u kojem se klacka na klackalici, dok je u prvom planu njeno bujno poprsje.

"Zavijek mlada", napisala je Nives uz videozapis.

"Da sam barem s druge strane klackalice", "Samo neka ljulja", "Baš si šašava", "Prelijepa Nives", samo su neki od komentara zadivljenih obožavatelja.

Inače, Nives je nedavno na društvenim mrežama otkrila tko joj pravi društvo u krevetu, ali i ne dopušta izlazak iz kuće. Naime, pjevačica je snimila svog kućnog ljubimca, sivog mačka, koji je ležao na njenim leđima, ne dopuštajući joj da se pomakne.

Osim senzualnim izdanjima i stihovima pjesama, Nives je ovo ljeto privukla medijsku pozornost zbog izjave o podrijetlu. Kako je otkrila za Hype TV, svakodnevno govori hrvatski jezik, a kad posjeti obitelj u Vojvodini priča srpskim jezikom.

"Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što porijeklom jesam Srpkinja i moja cijela obitelj je u Srbiji. Nekako, kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski", rekla je Nives bez zadrške.

