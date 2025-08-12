Silvija iz 'Braka na prvu': 'Na moru je normalno da stvari ne idu baš po planu'

Silvija Mutić, široj publici poznata kao jedna od najomiljenijih sudionica popularnog reality showa „Brak na prvu“, osvojila je srca gledatelja svojom zaraznom energijom, pozitivom i atraktivnim izgledom. Međutim, i iza svjetla reflektora krije se žena puna strasti i odlučnosti. Ona je pjevačica, političarka i majka koja vješto balansira zahtjevan posao na jahti s privatnim životom i obiteljskim obvezama. Njezin hit „Nebo moje ljubavi“ za samo nekoliko mjeseci premašio je 500.000 pregleda na YouTubeu, čime je potvrdio status jednog od ovogodišnjih ljetnih hitova.

Silvija svakodnevno uvježbava glas dok radi kao stjuardesa na jahti, a sve to često otežava slab signal, no ona se ne predaje. Nakon povratka na more, svoj posao prikazuje kroz iskrene i zabavne objave na društvenim mrežama, uključujući i viralne videe koji otkrivaju kako izgleda jedan radni dan stjuardese na jahti.

U razgovoru za naš portal nam otkriva kako izgleda njezin dan na moru, s kojim izazovima se svakodnevno susreće, što ju je motiviralo na politički angažman te koje je životne lekcije naučila o ljubavi tijekom sudjelovanja u popularnom showu.

Kako izgleda jedan Vaš prosječan dan na jahti?

Moj radni dan počinje buđenjem u 6.00, imam toliko obaveza da je teško sve bilo nabrojati. Baš sam na Instagramu započela sa snimanjem svog radnog dana.

Koji Vam je do sada bio najizazovniji trenutak u radu na moru?

Trenutno, to su definitivno pripreme za novu pjesmu u uvjetima lošeg signala, kakav je gotovo uvijek na moru! Na brodu sam doslovno na jednoj crtici signala i jako lose čujem drugu stranu što govori, a kamoli kako pjeva. Ali ne predajem se, gdje ima volje ima i načina, naučila sam improvizirati i ostati strpljiva. Posebno me motivira činjenica da je moj prošli singl "Nebo moje ljubavi" ovaj tjedan prešao 500.000 pregleda na YouTubeu, uz brojne pozitivne komentare i reakcije.

Kako usklađujete posao na brodu s privatnim životom i obitelji?

Nije lako, ali moguće je uskladiti sve. Nije cijelu godinu ovakav tempo, van sezone je puno lakše, a i odmori traju duže nego kod običnih poslova. Kad sam na jahti, trudim se maksimalno iskoristiti svaki slobodan trenutak za poziv kući obitelji, a ostatak slobodnog vremena radim na pjesmi, meditiram ili radim nešto oko snimanja novog sadržaja za društvene mreže. Ključ je u dobroj organizaciji i podršci ljudi oko mene jer kod mene je zaista uvijek radno.

Koliko je zahtjevan posao na jahti u usporedbi s drugim poslovima koje ste radili?

Posao na jahti nije za svakoga, potrebna je i volja, ali i znanje. Veća je odgovornost, i ovdje vidiš koliko je stvarno važno imati dobar tim, da svatko svoj posao obavlja na najbolji mogući način. I da možeš računati na druge. U usporedbi s drugim poslovima, nije riječ samo o više rada, nego i o više potrebnog predznanja, polaganja tečajeva, pribavljanja certifikata…

Jeste li ikada doživjeli neki nepredviđeni incident ili opasnu situaciju?

Na moru je normalno da stvari ne idu baš po planu… Nije uvijek miran dan bez valova, prepun sunca, kao iz bajke. Nevrijeme, tehnički problemi, zdravstvene situacije, sve je to dio ovog posla. Najvažnije je ostati pribran i znati proceduru. Upravo zato je važno da su svi na brodu osposobljeni za rad i da znaju svoj posao te da možemo računati jedni na druge.

Koliko sati dnevno imate za odmor? Na koji način se onda opuštate?

To ovisi o danu, o gostima itd. Čim uhvatim malo slobodnog vremena, radim na novoj pjesmi, tako da svaki trenutak bez obaveza koristim za pripremu, vježbanje i vokalne probe.

Jeste li zadovoljni svojom plaćom i uvjetima rada?

Jesam. I zahvalna sam što imam slobodu snimati sadržaj s jahte, što nije čest slučaj u ovoj industriji.

Poznato je da ste i politički angažirani. Što vas je motiviralo da se uključite u Gradsko vijeće Obrovca?

Kao majka curice koja ide u osnovnu školu, vidjela sam svakodnevne probleme i imala potrebu uključiti se i pokušati promijeniti stvari na bolje, napraviti bolje uvjete za generacije koje dolaze. Krenula sam od konkretnih, malih stvari, i nedavno smo moj tim i ja uspjeli ostvariti prvi politički uspjeh. Moj Karin dobiva nogostup, javnu rasvjetu i dodatni pješački prijelaz, što sam zacrtala kao glavne ciljeve kad sam se uključila u politiku. To možda nije velika vijest u nacionalnim okvirima, ali za nas koji u Karinu živimo, to su velike stvari. U politici me zanimaju konkretni rezultati, sa što manje filozofije i bespotrebne rasprave. U politiku nisam ušla zbog fotelje ni novca i sve ovo radim volonterski. Vijećničku naknadu svaki mjesec do kraja mandata donirat ću tamo gdje je najpotrebnije, a prvu sam već donirala za liječenje troje djece kojima je naša novčana pomoć trenutno najpotrebnija.

Vidite li sebe u političkom angažmanu na duže staze?

Vidim, i vjerujem da će moj politički angažman s vremenom postati sve ozbiljniji. U politiku sam ušla sa stvarnim ciljem. Zasad sam krenula malim, ali konkretnim koracima, a planiramo velike stvari. Ne smijem još sve otkrivati, ali mogu reći da je danas lokalna razina, a što će biti do kraja mandata, vidjet ćemo!

Kako je iskustvo u „Braku na prvu“ utjecalo na vaš pogled na ljubav?

Brak na prvu je bio poput plovidbe na otvorenom moru, uzburkan, nepredvidiv, ali na kraju sam zahvalna na svim lekcijama. To iskustvo mi je dalo puno, a najviše sam naučila o sebi i kako se nositi sa stresnim situacijama pred kamerama.

Je li se u Vašem životu pojavio neko poseban nakon showa?

Pojavio se novi singl koji je u pripremi i jako se veselim što ću ga uskoro podijeliti. A što se tiče emocija, njih kod mene nikad ne nedostaje, ja ljubav živim svaki dan.

