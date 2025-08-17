KAKAV LUKSUZ /

Nije za požaliti se! Evo što bi sve Ronaldova Georgina mogla dobiti u slučaju rastave

Nije za požaliti se! Evo što bi sve Ronaldova Georgina mogla dobiti u slučaju rastave
Nakon vijesti o zarukama, sada je otkriveno što skriva njihov predbračni ugovor

17.8.2025.
18:42
Nogometaš Cristiano Ronaldo (40) je nakon osam godina veze zaprosio svoju djevojku Georginu Rodriguez (31), a influencerica je, očekivano, rekla “da”. Na njezinoj ruci odmah se pojavio raskošni dijamantni prsten, a sada je otkriveno što bi sve dobila u slučaju da se par jednog dana razvede.

Prema predbračnom ugovoru, Georgini bi u slučaju razvoda pripala doživotna “mirovina” od gotovo 100.000 eura mjesečno, kao i luksuzna vila u Madridu na parceli od 4.000 kvadratnih metara, koju je Ronaldo kupio 2010. godine za pet milijuna eura, prenosi TV Guia.

Njihova ljubavna priča traje od 2016., a par je ovim ugovorom želio izbjeći dugotrajne rasprave i sukobe oko imovine. Iako ovi iznosi zvuče ogromno, u usporedbi s Ronaldovim prihodima u Saudijskoj Arabiji – oko 208 milijuna eura godišnje – riječ je zapravo o simboličnom iznosu.

Nije za požaliti se! Evo što bi sve Ronaldova Georgina mogla dobiti u slučaju rastave