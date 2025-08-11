Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez su se zaručili

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez zaručili su se, a vijest je potvrdila sama Georgina objavom na Instagramu.

"Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima", napisala je uz fotografiju na kojoj se vidi raskošan dijamantni prsten. Objavu je u manje od pola sata lajkalo više od milijun ljudi, a komentari obožavatelja iz cijelog svijeta preplavili su društvene mreže.

Nevjerojatna ljubavna priča

Njihova priča počela je 2016. u Madridu, u luksuznoj trgovini Gucci, gdje je Georgina radila kao prodavačica. Tada 31-godišnji Ronaldo, već globalna nogometna ikona, ušao je u trgovinu ne sluteći da će mu taj posjet promijeniti život. Georgina je kasnije opisala prvi susret kao “čaroban trenutak” ispunjen leptirićima u trbuhu i osjećajem da njihove ruke “pripadaju jedna drugoj od početka”.

Ronaldo je priznao da u početku nije očekivao tako snažnu vezu, no s vremenom je shvatio da je upravo Georgina žena njegovog života.

Iako su se upoznali krajem 2016., svoju su vezu potvrdili tek početkom 2017. godine. Prvi put zajedno pojavili su se u siječnju na dodjeli nagrada Best FIFA Football Awards, u pratnji Ronaldova sina Cristiana Jr. Nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku, Cristiano je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju uz jednostavan emotikon crvenog srca.

Danas par ima dvoje biološke djece, dok Georgina s ljubavlju odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio putem surogat majčinstva. Njihova obiteljska svakodnevica, luksuzna putovanja i zajednički trenuci redovito pune naslovnice i oduševljavaju milijune pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatičan trailer za novu sezonu 'Života na vagi': 'To je borba koju mnogi vode tiho'