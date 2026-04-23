ZATVORA LI STUDIO?

Melini Galić posrećilo se u ljubavi, ali ne i u poslu: Dobila tužbu i izgubila golem prihod

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prošlog vikenda udala se za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda, a prema pisanju medija, par je prije sklapanja braka potpisao predbračni ugovor

23.4.2026.
18:27
Hot.hr
Melina Galić (45), sada Arnold, a javnosti najpoznatija kao Melina Džinović, zatvorila je svoj modni studio “Hamel” u Beogradu. Prema dostupnim podacima iz registra, njezina je tvrtka još krajem 2024. godine poslovala s gubitkom od oko 27.840 eura, piše Kurir. Uz to, dizajnerica se suočila i s tužbom Organizacije proizvođača fonograma Srbije zbog duga od 7.000 dinara, koji je na kraju naplaćen sudskim putem.

Melina je široj javnosti postala poznata nakon veze s jednim od najpoznatijih regionalnih pjevača, Harisom Džinovićem (74), za kojeg se kasnije i udala. Upoznali su se dok je još bila studentica, a unatoč protivljenju njezinih roditelja, njihova je veza opstala i prerasla u brak. Nakon vjenčanja, Haris joj je pružio podršku u razvoju karijere te joj pomogao da pokrene vlastiti modni brend.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Naziv “Hamel” nastao je kombinacijom njihovih imena, a Melina je često isticala da joj je upravo suprug bio najveći oslonac. U jednom je intervjuu čak rekla kako joj je najdraže to što je supruga Harisa Džinovića, naglasivši da je on imao ključnu ulogu u poslovnim odlukama i razvoju brenda, piše taj medij. 

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Zahvaljujući njegovim kontaktima, ostvarila je i suradnje s poznatim imenima, uključujući holivudsku glumicu Sharon Stone. Svoje kolekcije predstavljala je na brojnim modnim događanjima, među ostalim i u Miamiju, a njezine su kreacije nosile zvijezde poput Jennifer Lopez, Olivia Culpo, Paris Hilton i Ashlee Simpson.

Velik obrat u ljubavi 

Nakon 20 godina zajedničkog života, Melina je odlučila prekinuti odnos i razvesti se. Prošlog vikenda udala se za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda, a prema pisanju medija, par je prije sklapanja braka potpisao predbračni ugovor. Navodno su njime jasno definirani financijski uvjeti: Melina tijekom braka ima pravo uživati u partnerovu životnom standardu, ali bez prava na financijska potraživanja u slučaju razvoda. Iako ove informacije nisu službeno potvrđene, ovakvi su ugovori česti u brakovima u kojima postoji značajna razlika u financijskoj moći partnera, piše Kurir. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
