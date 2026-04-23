Melini Galić posrećilo se u ljubavi, ali ne i u poslu: Dobila tužbu i izgubila golem prihod

Melina Galić (45), sada Arnold, a javnosti najpoznatija kao Melina Džinović, zatvorila je svoj modni studio “Hamel” u Beogradu. Prema dostupnim podacima iz registra, njezina je tvrtka još krajem 2024. godine poslovala s gubitkom od oko 27.840 eura, piše Kurir. Uz to, dizajnerica se suočila i s tužbom Organizacije proizvođača fonograma Srbije zbog duga od 7.000 dinara, koji je na kraju naplaćen sudskim putem.

Prikaz poslovanja i tijek tužbe pogledajte OVDJE.

Melina je široj javnosti postala poznata nakon veze s jednim od najpoznatijih regionalnih pjevača, Harisom Džinovićem (74), za kojeg se kasnije i udala. Upoznali su se dok je još bila studentica, a unatoč protivljenju njezinih roditelja, njihova je veza opstala i prerasla u brak. Nakon vjenčanja, Haris joj je pružio podršku u razvoju karijere te joj pomogao da pokrene vlastiti modni brend.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Naziv “Hamel” nastao je kombinacijom njihovih imena, a Melina je često isticala da joj je upravo suprug bio najveći oslonac. U jednom je intervjuu čak rekla kako joj je najdraže to što je supruga Harisa Džinovića, naglasivši da je on imao ključnu ulogu u poslovnim odlukama i razvoju brenda, piše taj medij.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Zahvaljujući njegovim kontaktima, ostvarila je i suradnje s poznatim imenima, uključujući holivudsku glumicu Sharon Stone. Svoje kolekcije predstavljala je na brojnim modnim događanjima, među ostalim i u Miamiju, a njezine su kreacije nosile zvijezde poput Jennifer Lopez, Olivia Culpo, Paris Hilton i Ashlee Simpson.

Velik obrat u ljubavi

Nakon 20 godina zajedničkog života, Melina je odlučila prekinuti odnos i razvesti se. Prošlog vikenda udala se za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda, a prema pisanju medija, par je prije sklapanja braka potpisao predbračni ugovor. Navodno su njime jasno definirani financijski uvjeti: Melina tijekom braka ima pravo uživati u partnerovu životnom standardu, ali bez prava na financijska potraživanja u slučaju razvoda. Iako ove informacije nisu službeno potvrđene, ovakvi su ugovori česti u brakovima u kojima postoji značajna razlika u financijskoj moći partnera, piše Kurir.