Sharon Stone otkrila tko se najbolje ljubi u Hollywoodu: 'Bila sam ludo zaljubljena u njega'

Richarda Gerea ljubila je u filmu "Raskrižje", a Leonarda DiCaprija u "Brzi i mrtvi", no jedan je drugi slavni glumac u sjećanju popularne glumice Sharon Stone ostao kao onaj koji se najbolje ljubi.

Godine 1995. Sharon Stone je glumila s holivudskim junakom Robert De Niro u filmu Casino, a poljupci s njime ostali su joj u sjećanju kao najbolji koje je doživjela na setu.

Da joj je de Niro najbolji poljubac u karijeri izjavila je u emisiji SiriusXM-a "Radio Andy", što je potvrdilo da je bila ozbiljna kada je u emisiji "Watch What Happens Live With Andy Cohen" rekla da je scena iz filma "Casino" za nju bila "vrhunac" svih scena poljubaca na ekranu jer je imala veliko poštovanje prema De Niru.

Foto: Universal/Kobal/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Bila sam ludo zaljubljena u njega. Vjerojatno me mogao udariti čekićem po glavi, a ja bih rekao: 'O da!'", ispričala je glumica gostujući kod popularnog voditelja Andyja Cohena.

U filmu su De Niro i Stone glumili Edwarda "Ace" Rothsteina, moćnog menadžera casina povezanog s mafijom, i Ginger McKennu, šarmantnu i manipulativnu bivšu striptizetu koja ulazi u njegov svijet luksuza i intriga. Upravo uloga Ginger McKenne donijela je Sharon Stone i nominaciju za Oscar.

