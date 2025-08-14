Leonardo DiCaprio otkrio zašto prekida s djevojkama kad navrše 25? 'Osjetiš želju...'

Holivudski glumac Leonardo DiCaprio (50), poznat po ljubavnim vezama s djevojkama ispod 25 godina, sada je dao nagovijestiti zašto bira mlađe partnerice. Slavni je glumac prekinuo s Camilom Morrone (28) samo nekoliko tjedana prije nego je navršila 25 godina, dok je jedno vrijeme hodao s modelom Eden Polani, koja je za vrijeme njihove veze imala 19. No, Leonardo je već oko dvije godine s talijanskim modelom Vittoriom Ceretti, koja trenutno ima 27 godina, što je izazvalo nevjericu u javnosti.

Glumac se sada u intervjuu za Esquire osvrnuo na svoje godine, otkrivši da se osjeća gotovo dva desetljeća mlađe.

"Da ne znaš koliko zaista imaš godina, što bi mislio koliko imaš", pitao je Leonarda redatelj Paul Thomas Anderson.

"32", rekao je glumac, dodavši da je prošle godine emocionalno navršio 35 godina. Zatim, objasnio je da se njegov pogled na život promijenio otkako je ušao u šesto desetljeće.

"Osjetiš želju da budeš iskreniji i da ne gubiš vrijeme. Moraš biti puno otvoreniji. To je gotovo kao odgovornost jer je puno veći dio tvog života iza tebe nego ispred tebe", objasnio je te dodao da takav način razmišljanja donosi rizik od nesuglasica i razilaženja u odnosima.

Podsjetimo, Oskarovac je svoju romansu s Vittoriom započeo 2023. godine na filmskom festivalu u Cannesu. Krajem prošle godine kolale su glasine da će se par zaručiti, no tada su izvori bliski paru objasnili da se glumac još nije odlučio za takav korak, iako je "stabilniji i ozbiljniji" nego u prošlim vezama.

Skladan je par ovo ljeto viđen na luksuznoj jahti u Saint-Tropezu na francuskoj rivijeri, a prije toga glumca su uočili u Dubrovniku nakon što se neuspješno pokušao sakriti pomoću šilterice.

