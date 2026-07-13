I nakon ‘Gospodina Savršenog’ ostale bliske: Anastasia emotivnom porukom čestitala Nuši rođendan

Nuša Šebjanič (21) na svojem se Instagram profilu pohvalila čestitkama koje su joj uputili brojni prijatelji povodom 21. rođendana. Čestitku joj je poslala i bliska prijateljica iz vile, Anastasia Kaleb (22). Uz video njihovih najljepših trenutaka s Krete, Anastasija je prijateljici poručila: "Happy birthday to the girl who made my days in the villa unforgettable" (Sretan rođendan djevojci koja je moje dane u vili učinila nezaboravnima)

Foto: Instagram

Prijateljstvo rođeno pred kamerama

Nuša i Anastasia dvije su od ukupno 24 djevojke koje su se u petoj sezoni emisije 'Gospodin Savršeni' borile za prvo mjesto u srcima Petra (29) i Karla (27).

Dok su se u vili „Gospodina Savršenog” među kandidatkinjama često nizale drame, nesuglasice i napeti trenuci, Nuša i Anastasia pokazale su da se i u najizazovnijem okruženju može roditi pravo prijateljstvo. Umjesto rivalstva, njih dvije odabrale su podršku, razumijevanje i bliskost, a njihova povezanost postala je jedna od najljepših priča iz showa. Da njihovo prijateljstvo nije bilo samo prolazno poznanstvo pred kamerama, dokaz je i današnja emotivna rođendanska čestitka. Iako su se reflektori ugasili, a povratak iz realityja vratio ih u svakodnevni život, Nuša i Anastasia nastavile su njegovati odnos koji traje i godinama nakon snimanja na Kreti.