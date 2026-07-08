Nuša iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je zbog zdravstvenog stanja morala napustiti Dubai

Nakon što je na kratko vrijeme odlučila uzeti predah od društvenih mreža, Nuša (20) iz „Gospodina Savršenog“ javila se svojim pratiteljima s toplom i izravnom porukom putem Instagram storyja, objasnivši kroz što je prolazila u zadnje vrijeme.

Foto: RTL

Kako bi izbjegla nagađanja o izbivanju s društvenih mreža te sa svojim pratiteljima podijelila trenutnu situaciju, otkrila je detalje o svom zadravstvenom stanju ali i velikim životnim promjenama: „Uzela sam si malo pauze od društvenih mreža... Razlog je što me na kratkom odmoru na moru zadesila 'manja' alergija. Kao što ste mogli vidjeti, sada sam dobro. Puno se toga izdogađalo u međuvremenu. Znam da vam dugujem objašnjenje zašto sam se vratila u Sloveniju (stiže uskoro)“

Od Dubaija do domaćeg terena

Podsjetimo, ova simpatična Slovenka domaćoj je publici postala poznata kroz RTL-ov show „Gospodin Savršeni“, a gledatelji je trenutačno mogu pratiti i u „Farma Slovenija“. Nuša je prije nekoliko mjeseci hrabro zakoračila u novi životni izazov kada se preselila u Dubai. Ubrzo je osigurala stan i posao te redovito isticala kako joj je svaki dan sve bolje i bolje, no radi zdravstvene situacije odlučila se vratiti u Sloveniju.