'NOVA JA'

Biste li je prepoznali? Nuša iz ‘Gospodina Savršenog’ oduševila novim imidžem

Biste li je prepoznali? Nuša iz ‘Gospodina Savršenog’ oduševila novim imidžem
Foto: voyo

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' pokazala novu frizuru

1.5.2026.
9:44
Hot.hr
Slovenka Nuša Sebjanić (20), koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni popularnog showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukla pažnju, ali ovaj put zbog potpune promjene imidža. Bivša kandidatkinja, koja se borila za srce Karla Godeca i Petra Rašića u aktualnoj sezoni emitiranjoj 2026. godine, na društvenim mrežama pokazala je svoju novu frizuru i kratko poručila: “new me”.

Foto: Instagram

Kratka kosa kao simbol novog početka

Umjesto duge plave kose po kojoj je bila prepoznatljiva tijekom sudjelovanja u emisiji, sada nosi kraći, slojeviti bob koji joj daje zreliji i samouvjereniji izgled.

Transformacija dolazi nakon turbulentnog razdoblja u showu, u kojem je Nuša često bila u središtu pažnje zbog otvorenih sukoba i direktnog stava. Upravo zbog toga mnogi ovu promjenu vide kao simbol nove faze i odmaka od imidža koji je imala pred kamerama.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Jedna od najupečatljivijih kandidatkinja sezone

Podsjetimo, Nuša je bila jedna od najupečatljivijih natjecateljica showa Gospodin Savršeni, gdje su njezin britak jezik i direktan pristup izazvali brojne reakcije gledatelja. U natjecanju je stigla do same završnice, odnosno polufinala, no Karlo ju je izbacio uoči velikog finala.

Njezina temperamentost nije prolazila nezapaženo, dok su je jedni hvalili zbog autentičnosti, drugi su je kritizirali zbog konfliktnog ponašanja. Ipak, jedno je sigurno, ostavila je snažan dojam na publiku.

Gospodin Savršeni 2026, Gospodin Savršeni Kandidatkinje, Rtl, Voyo, Transformacija
