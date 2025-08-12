Grdović se opet oglasio i uputio posebne riječi Thompsonu: 'Ako se sjetiš...'

Mladen Grdović (67) uputio je zahvalu Marku Perkoviću Thompsonu (58) te pritom objavio njihovu zajedničku fotografiju. Također, spomenuo je Vukovar koji se u posljednje vrijeme često spominje kao mjesto održavanja Thompsonovog koncerta.

"Hvala Marko. Pozdravi Sandru i djecu. Narod te voli. Drago mi je da sam ti pjevao na piru...prošlo je puno. Voli vas vaš Mladen. Ako se sjetić doći ću u Vukovar", napisao je zadarski pjevač uz fotografija koja je primila velik broj pozitivnih reakcija.

"Dva najbolja pjevača", "To bi bio spektakl", "Legende obožavam vas", "Bravo, lijepo rečeno", neki su od komentara obožavatelja.

Naime, nedavno je na Facebooku stvorena objava pod nazivom “Thompson u Vukovaru 2026.”, što je odmah izazvalo niz reakcija obožavatelja. Nije riječ o službeno dogovorenom koncertu, već velikoj želji obožavatelja da se Thompsona dovede u Grad heroja. Događaj je napravljen u sklopu grupe "Bolja Hrvatska" te je kao datum zabilježen 5. srpanj sljedeće godine, dok bi se koncert trebao održati na stadionu HNK Vukovar. Zasad je 29.000 ljudi zainteresirano za događaj, dok je njih 6.000 potvrdilo da dolazi. No, službeni Thompsonov tim nije se oglasio povodom objave na Facebooku ni velike zainteresiranosti fanova.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Grdović je više puta stao na Thompsovonu stranu, pa je obranio glazbenika i u veljači ove godine kad je njegova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" s grupom "Hrvatske Ruže" nominirana za prestižnu nagradu Porin. Također, na svojim se društvenim mrežama osvrnuo na Thompsonov velebni koncert na zagrebačkom Hipodromu.

"Bravo Narode... Još jednom je dokazano naše dostojanstvo i jedinstvo. U našem glavnom gradu Zagrebu bez ijednog incidenta na Hipodromu uz Marka i njegove pjesme iz svih krajeva naše lijepe Domovine, iz cijele Dijaspore. Emotivno me podsjeća na 1991 godinu. Organizacija - 10, narod - 10", oglasio se tada pjevač.

