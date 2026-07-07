Emotivni prizori iz HNK-a: Kolege, prijatelji i suradnici oprostili se od Zrinka Ogreste

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U foajeu Hrvatskog narodnog kazališta danas je u podne održana komemoracija za Zrinka Ogrestu, jednog od najvažnijih i najnagrađivanijih hrvatskih filmskih redatelja.
Velikan hrvatske kinematografije preminuo je 3. srpnja u 68. godini života, a posljednji pozdrav došli su mu odati brojni prijatelji, suradnici i istaknuta imena domaće kulturne scene.
Među okupljenima bili su glumci Slaven Knezović, Ksenija Pajić, Goran Grgić i Ksenija Marinković, redatelj Antonio Nuić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao i mnogi drugi kolege i prijatelji koji su svojim dolaskom odali počast autoru čiji je opus obilježio hrvatsku filmsku umjetnost.
Pogledajte fotografije s komemoracije u našoj galeriji.