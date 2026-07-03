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U 68. GODINI /

Preminuo je hrvatski redatelj Zrinko Ogresta

Preminuo je hrvatski redatelj Zrinko Ogresta
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih redatelja, a njegov rad obilježile su brojne domaće i međunarodne nagrade

3.7.2026.
21:27
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najvažnijih i najnagrađivanijih hrvatskih filmskih redatelja, scenarist i dugogodišnji profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, piše Jutranji list. Vijest o njegovoj smrti rastužila je hrvatsku kulturnu i filmsku javnost.

Ogresta je tijekom desetljeća ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji, a svojim filmovima stekao je ugled i izvan granica Hrvatske. Bio je doktor umjetnosti, redoviti profesor filmske režije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti te član Europske filmske akademije sa sjedištem u Berlinu.

Bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih redatelja, a njegov rad obilježile su brojne domaće i međunarodne nagrade.

Dobitnik Nagrade Vladimir Nazor za životno djelo

Za svoj izniman doprinos hrvatskoj filmskoj umjetnosti 2024. godine primio je Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo, jedno od najvećih državnih priznanja u području kulture.

Godinu dana kasnije, 2025., Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasni naslov professor emeritus, čime je odano priznanje njegovu dugogodišnjem radu u obrazovanju novih generacija filmskih autora.

Filmovi koji su obilježili hrvatsku kinematografiju

Tijekom bogate karijere Zrinko Ogresta režirao je niz zapaženih filmova, među kojima se posebno izdvajaju: Krhotine 

Isprani, Crvena prašina i mnogi drugi

Njegovi filmovi redovito su prikazivani na uglednim međunarodnim filmskim festivalima, a svojim autorskim stilom i društveno angažiranim pričama obilježio je suvremenu hrvatsku kinematografiju.

Zrinko OgrestaRedateljSmrt
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