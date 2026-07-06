Čipka, biseri i dramatične siluete: Ovako je izgledala jedna od najiščekivanijih pariških revija

Modna kuća Christian Dior u pariškim vrtovima Tuileries predstavila je novu Haute Couture kolekciju za sezonu jesen/zima. Kreativni direktor Jonathan Anderson inspiraciju je pronašao u bogatoj francuskoj povijesti i raskoši dvora Kralja Sunca, no povijesne je motive interpretirao na suvremen i svjež način.

Revija je zamišljena kao impresivna kazališna predstava u kojoj su modeli nosili arhitektonski oblikovane siluete, strukturirane jakne, izdužene sakoe i upečatljive korzete. Kolekcija ističe vrhunsko krojačko umijeće i bogatu izradu, uz pregršt profinjene čipke, raskošnih vezova, detalja od bisera i ručno izrađenih ukrasa.

U kreacijama se isprepliću luksuzni materijali poput svile, baršuna i organze s modernim tehničkim tkaninama, dok paletom dominiraju klasična crna i bijela, obogaćene zlatnim, srebrnim i nježnim pastelnim tonovima.

Nova Haute Couture kolekcija oduševila je modni svijet, koji je posebno pohvalio uspješan spoj bezvremenske elegancije modne kuće Dior i prepoznatljivog kreativnog potpisa Jonathana Andersona.

U nastavku pogledajte fotografije s jedne od najiščekivanijih revija pariškog Tjedna visoke mode.