Ante Gelo o velikoj Gabi Novak: 'Vjerujem da sve što se dogodilo s Matijom ima veze s njezinim odlaskom'

Hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je 11. kolovoza u dobi od 89 godina u bolnici. Tim povodom kontaktirali smo pjevačice Zdenku Kovačićek (81) i Radojku Šverko (77), koje je potresla njezina smrt, a čije izjave možete pročitati OVDJE, dok nam je pjevač Ante Gelo (50), ujedno i obiteljski prijatelj Gabi Novak, kroz suze pričao o preminuloj glazbenoj divi kao o velikom čovjeku te kao o osobi koja u njegovim očima nikada neće biti zaboravljena.

S Antom Gelom razgovarali smo telefonski, a on se prisjetio kako mu se pokojna Gabi Novak svake godine 5. kolovoza javljala kako bi čestitala rođendan njegovu sinu Gašparu.

"Jedna od najljepših osoba u mom životu je Gabi Novak. Vjerujem da sve što se dogodilo s Matijom Dedićem ima veze s njezinim odlaskom. Privatno smo bili jako dobri i puno smo surađivali. Strašno veliki gubitak. Što se tiče glazbe, da moram birati između dostojanstva života i glazbe, biram život. Velika mi je čast što sam imao priliku surađivati s njom, jer je ona nešto najljepše što se dogodilo u glazbi. Ovo što joj se dogodilo… Mislim da joj sigurno nije bilo lako", rekao nam je kroz suze Ante Gelo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prvi Božić bez Arsena: Gabi Novak otvorila nam srce i dušu