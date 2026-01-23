Kovačević otkrio ključ pobjede: 'Nismo se micali iz Zagreba, i to se vidjelo'

Nakon visoke 4-1 domaće pobjede protiv FCSB-a u 7. kolu nogometne Europske lige trener zagrebačkog Dinama Mario Kovačević istaknuo je kako je važnu ulogu u uspješan ulazak u 2026. godinu imala i činjenica što su kratke pripreme za nastavak sezone odrađene upravo u Zagrebu.

"Vjerovao sam da smo bolja ekipa od FCSB-a i to smo pokazali. Nakon primljenog gola u završnici prvog poluvremena sam se malo ljutio na svoje igrače, ali u drugom poluvremenu smo odigrali baš kako treba. Moram pohvaliti i zamjene koje su dale svoj doprinos. Dobro smo odlučili ne micati se iz Zagreba jer je pripremno razdoblje bilo jako kratko i zato smo se dobro pripremili za ovu hladnoću. Mi tek sad formiramo prvu momčad, vidim na treninzima da igrači dobro usvajaju moje zahtjeve", kazao je Kovačević za Arenasport televiziju.

Igrač utakmice bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo:

"Jako dobro smo ušli u utakmicu, ali zadnjih 15-ak minuta prvog poluvremena smo izgubili kontrolu i protivnik nam je zabio gol za 2-1. Ipak, u drugom poluvremenu smo se bolje prilagodili na njihov visok pritisak i zasluženo pobijedili. Teren je bio zaleđen i zato je bilo teže kombinirati, a to je više odgovaralo FCSB-u. Mi napadači živimo od golova i zato mi je drago što sam zabio. Možda nam ova pobjeda neće biti dovoljna za prolazak pa ćemo i u Dansku ići barem po bod."

Niko Galešić:

"Mislim da smo odigrali solidnu utakmicu, pogotovo u prvih pola sata i drugom poluvremenu. Jedini pad bio je u zadnjih 15-ak minuta prvog poluvremena kada nam je možda malo pala fizička sprema, ali na poluvremenu smo dogovorili plan za nastavak pa je opet sve izgledalo bolje. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram. U Danskoj idemo po pobjedu koja nam jamči prolaz."

Nakon sedam kola Dinamo je 20. na ljestvici sa 10 bodova, odnosno tri više od 25. Ludogoreca, dok već 26. Feyenoordu bježi nedostižna četiri boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo