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12 GODINA LJUBAVI /

Amar i Alma Bukvić slave godišnjicu, a vjenčanje im se i danas pamti po gotovo filmskom trenutku

Amar i Alma Bukvić slave godišnjicu, a vjenčanje im se i danas pamti po gotovo filmskom trenutku
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedan od najskladnijih parova domaće javne scene sudbonosno 'da' izgovorio je prije 12 godina

13.6.2026.
15:51
Hot.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Glumac Amar Bukvić (45) i njegova supruga Alma Vukičević Bukvić (37) danas slave 12. godišnjicu braka. Jedan od najstabilnijih parova na domaćoj sceni sudbonosno "da" izgovorio je 13. lipnja 2014. godine, a njihovo vjenčanje ostalo je upamćeno po gotovo filmskim okolnostima.

Amar i Alma Bukvić slave godišnjicu, a vjenčanje im se i danas pamti po gotovo filmskom trenutku
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Amar i Alma vjenčali su se na petak 13., datumu koji mnogi smatraju nesretnim, no njima je donio upravo suprotno. Tog dana Zagreb je pogodilo snažno nevrijeme, a kiša je padala gotovo cijelo vrijeme. Ipak, baš u trenutku kada su mladenci razmjenjivali bračne zavjete, oblaci su se razišli i kiša je nakratko stala, stvarajući prizor koji je glumac kasnije opisao kao gotovo filmski.

Amar i Alma Bukvić slave godišnjicu, a vjenčanje im se i danas pamti po gotovo filmskom trenutku
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon ceremonije slavlje je nastavljeno u jednom restoranu u zagrebačkim Šestinama, gdje su s obitelji i prijateljima slavili do ranih jutarnjih sati. Među uzvanicima su bila brojna poznata lica domaće javne scene, uključujući Filipa Juričića, Tarika i Lejlu Filipović, Natašu Janjić, Joška Lokasa, Janka Popovića Volarića, Enesa Vejzovića i Barbaru Nolu.

Amar i Alma Bukvić slave godišnjicu, a vjenčanje im se i danas pamti po gotovo filmskom trenutku
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Par je već sljedećeg dana svoju sreću podijelio i na društvenim mrežama promijenivši status u "u braku", a tijekom godina izgradili su jedan od najskladnijih brakova na domaćoj sceni.

Amar i Alma Bukvić slave godišnjicu, a vjenčanje im se i danas pamti po gotovo filmskom trenutku
Foto: Borna Filic/PIXSELL

Podsjetimo, Amar i Alma upoznali su se 2012. godine na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja, bivšeg košarkaša Damjana Rudeža. Glumac je kasnije priznao da je riječ bila o ljubavi na prvi pogled. Nakon nešto više od godinu dana veze zaprosio ju je na njezin 26. rođendan pred prijateljima. Danas su roditelji dvoje djece, sina Amana (11) i kćeri Amal (7), koji su kruna njihove dugogodišnje ljubavne priče.

Amar BukvićGodišnjica BrakaVjenčanje
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