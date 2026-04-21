Amar Bukvić oduševio fotografijom sa samozatajnom suprugom: Lijepu Almu ne viđamo često

Glumac Amar Bukvić (44), kojeg gledatelji trenutačno prate u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, iznenadio je pratitelje rijetkim uvidom u svoj privatni život. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa suprugom Almom, nastalu tijekom opuštene večere, a njihova bliskost i sklad nisu prošli nezapaženo.

Zaljubljeni kao prvog dana

Inače, Amar i Alma u braku su od 2014. godine te zajedno imaju sina i kćer. Iako je Bukvić godinama prisutan na domaćoj glumačkoj sceni i iza sebe ima niz zapaženih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, o svom obiteljskom životu govori vrlo rijetko.

Međutim, povremene objave na društvenim mrežama jasno daju do znanja kako je dvojac, i nakon više od 12 godina u braku, i dalje jednako zaljubljen kao i prvog dana.

'Toma je potpuno suprotan od mene'

Podsjećamo, publika Amara trenutačno ima priliku gledati u seriji Divlje pčele, gdje tumači lik Tome Domazeta, jednog od upečatljivijih likova radnje. Upravo mu je ta uloga dodatno učvrstila status jednog od prepoznatljivijih glumaca na malim ekranima.

"Toma je potpuno suprotan od mene, i to me intrigira u liku, potpuno je drugačiji od mene. Jako je tajanstven, intrigantan, ne znaš što od njega očekivati iz epizode u epizodu. Ni ja kao glumac koji ga gradim ne mogu ni pretpostaviti što će novo doći i biti u epizodama i to je baš izazovno za glumca", otkrio je Amar ranije o ulozi Tome.

