Filip Juričić raznježio objavom sina kojeg rijetko viđamo: 'Jan se promijenio, zgodan dečko'

Poznati hrvatski glumac Filip Juričić (44), miljenik kazališne i televizijske publike, često na društvenim mrežama dijeli isječke iz svoje bogate karijere, no privatne trenutke s obitelji čuva s posebnom pažnjom. Upravo zato je njegova najnovija objava, koja prikazuje nezaboravan trenutak sa starijim sinom Janom (18), izazvala oduševljenje i brojne pozitivne reakcije njegovih pratitelja.

Nogometna avantura oca i sina

Na crno-bijeloj fotografiji, Filip i Jan poziraju ispred Stamford Bridgea, legendarnog stadiona nogometnog kluba Chelsea u Londonu. Uz šaljiv izraz lica i stisnutu šaku, glumac je zabilježio trenutak, dok je u jednostavnom opisu napisao samo: "Sin i tata!". Fotografija je brzo prikupila brojne lajkove, a komentari su se nizali. Pratitelji su pohvalili njihov odnos, ostavljajući poruke poput "Bravo tata", dok su mnogi primijetili koliko je Jan odrastao, komentirajući kako je izrastao u zgodnog mladića.

Obitelj na prvom mjestu

Ovaj emotivan trenutak oca i sina podsjetio je mnoge na Juričićev privatni život, koji vješto čuva od javnosti. Starijeg sina Jana, koji je prošle godine proslavio maturu, glumac je dobio u vezi s novinarkom Mateom Roščić. Iako njihova veza nije potrajala, ostali su u dobrim odnosima zbog sina. Danas je Juričić u sretnoj vezi sa zaručnicom Nikom Dogan, s kojom ima i drugog sina, malenog Lava. Unatoč gustom rasporedu, Juričić očito pronalazi vremena za ono najvažnije, a to je obitelj.

