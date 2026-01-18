FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA ZAJEDNIČKOM PUTOVANJU /

Filip Juričić raznježio objavom sina kojeg rijetko viđamo: 'Jan se promijenio, zgodan dečko'

Filip Juričić raznježio objavom sina kojeg rijetko viđamo: 'Jan se promijenio, zgodan dečko'
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Iako privatni život rijetko dijeli s javnošću, Filip Juričić ovoga je puta raznježio pratitelje objavom iz Londona i to fotografijom sa starijim sinom Janom

18.1.2026.
21:18
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznati hrvatski glumac Filip Juričić (44), miljenik kazališne i televizijske publike, često na društvenim mrežama dijeli isječke iz svoje bogate karijere, no privatne trenutke s obitelji čuva s posebnom pažnjom. Upravo zato je njegova najnovija objava, koja prikazuje nezaboravan trenutak sa starijim sinom Janom (18), izazvala oduševljenje i brojne pozitivne reakcije njegovih pratitelja.

Nogometna avantura oca i sina

Na crno-bijeloj fotografiji, Filip i Jan poziraju ispred Stamford Bridgea, legendarnog stadiona nogometnog kluba Chelsea u Londonu. Uz šaljiv izraz lica i stisnutu šaku, glumac je zabilježio trenutak, dok je u jednostavnom opisu napisao samo: "Sin i tata!". Fotografija je brzo prikupila brojne lajkove, a komentari su se nizali. Pratitelji su pohvalili njihov odnos, ostavljajući poruke poput "Bravo tata", dok su mnogi primijetili koliko je Jan odrastao, komentirajući kako je izrastao u zgodnog mladića.

Obitelj na prvom mjestu

Ovaj emotivan trenutak oca i sina podsjetio je mnoge na Juričićev privatni život, koji vješto čuva od javnosti. Starijeg sina Jana, koji je prošle godine proslavio maturu, glumac je dobio u vezi s novinarkom Mateom Roščić. Iako njihova veza nije potrajala, ostali su u dobrim odnosima zbog sina. Danas je Juričić u sretnoj vezi sa zaručnicom Nikom Dogan, s kojom ima i drugog sina, malenog Lava. Unatoč gustom rasporedu, Juričić očito pronalazi vremena za ono najvažnije, a to je obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednima danima: 'Stiže hladni zrak sa sjevera'

 

 

Filip JuričićSinPutovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA ZAJEDNIČKOM PUTOVANJU /
Filip Juričić raznježio objavom sina kojeg rijetko viđamo: 'Jan se promijenio, zgodan dečko'