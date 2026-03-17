Mnogi misle da je precijenjen: Što Nataša Janjić kaže o filmu koji je osvojio šest Oscara?
Film "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another) redatelja Paula Thomasa Andersona veliki je pobjednik ovogodišnje, 98. dodjele Oscara. Američka akademija dodijelila mu je nagradu za najbolji film, a ukupno je osvojio čak šest zlatnih kipića.
Riječ je o neobičnoj priči o političkom otporu u kojoj Leonardo DiCaprio tumači bivšeg revolucionara koji s vremenom odrasta i postaje samohrani otac. Ovaj mračni komični triler je i prije same dodjele slovio za jednog od glavnih favorita.
S Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi, impresivnim budžetom i pričom koja spaja političku satiru s obiteljskom dramom, ovo ostvarenje od početka je bio glavni favorit. Film je imao 13 nominacija za Oscare.
Publika podijeljena: Remek-djelo ili precijenjen film?
Film se trenutačno može pogledati i u hrvatskim kinima, no reakcije domaće publike prilično su podijeljene. Dok su ga neki gledatelji oduševljeno dočekali, drugi tvrde da je riječ o precijenjenom filmu koji ne opravdava toliki broj nagrada.
Čini se da „Jedna bitka za drugom“ radi upravo ono što mnogi ambiciozni filmovi često čine – dijeli publiku. Dok ga jedni hvale kao snažnu i originalnu priču, drugi tvrde da je riječ o pretjerano hvaljenom filmu koji ne opravdava reputaciju.
Nataša Janjić: 'To je divan film'
Za komentar smo pitali hrvatsku glumicu Natašu Janjić, koja nije skrivala oduševljenje.
"To je divan film, jedna dobra prenesena priča o pobunama i revolucijama koje zapravo nikad ne prestaju. Sviđa mi se", rekla je Nataša za Net.hr.
Što kaže na to što je film podijelio publiku. Neki kažu da im je fantastičan, a neki kažu da im je užasan.
" Pa, dobro - malo onako na rubu je, dosta je kao crna komedija. Žanrovski je poprilično neodređen, ali meni se sviđa. Mene je odradio" zaključila je Nataša.
Šest Oscara i impresivna glumačka postava
Podsjetimo, film "Jedna bitka za drugom“, osvojio je Oscara za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolji adaptirani scenarij, najboljeg sporednog glumca, najbolju montažu i najbolju fotografiju.
U filmu glume Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti.
Zlatne kipiće za glavnu mušku i žensku ulogu ponijeli su Michael B. Jordan za "Grešnike" i Jessie Buckley za "Hamneta".
Oscara za sporednu mušku ulogu dobio je Sean Penn, a za sporednu žensku ulogu Amy Madigan za "Oružje".
POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde zablistale na Vanity Fair after partyju nakon Oscara 2026.