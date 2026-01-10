Miro Bulj oženio sina! Stigle prve fotke s vjenčanja, orilo se u Sinju!

Sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja (53), Nediljko Bulj, vjenčao se 10. siječnja u Sinju sa svojom dugogodišnjom partnericom Pijom Cvitković (25).

Vjenčanje je danas održano u bazilici Gospe Sinjske. Svečana misa započela je u 16.30 sati, a mladenci su stigli ispred bazilike uoči početka obreda. Uzvanici, članovi obitelji i prijatelji okupili su se u crkvi.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uoči ceremonije kratko je poručio: "Danas je dan moga sina i ne bih komentirao." Nakon čega je zamolio javnost za razumijevanje i poštivanje privatnosti obitelji. Slavlje se nakon crkvenog obreda nastavilo u Hotelu Alkar u Sinju, gdje su mladenci s uzvanicima proslavili poseban dan.

Političari u obitelji

Obitelj Mire Bulja posebno je istaknula važnost ovog događaja jer je Neno pronašao životnu partnericu u ambicioznoj političarki Piji Cvitković, koja je studentica treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Od 2022. Pia aktivno djeluje u političkoj platformi MOST, koju smatra jedinom političkom opcijom u Hrvatskoj sposobnom za sustavne promjene na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini. Trenutačno obnaša dužnost vijećnice u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na prošlim lokalnim izborima kandidirala se za dožupanicu uz bok MOST-ovom kandidatu za župana, Anti Kujundžiću. Uz to, obnaša funkciju potpredsjednice Odbora za statut i poslovnik.

Pogledajte u galeriji kako se slavilo u Sinju.