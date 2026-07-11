Vina i umjetnost privukli mnoge u Osijek: Pažnju su uzimale ljepotice!

Perivoj kralja Tomislava ponovno je ugostio brojne Osječane i njihove goste na još jednom izdanju tradicionalne manifestacije Večer vina i umjetnosti. U opuštenoj atmosferi pod krošnjama gradskog parka, posjetitelji su imali priliku uživati u bogatom spoju glazbe i umjetničkih sadržaja. Ovim je događanjem ujedno i privedena kraju ovogodišnja višetjedna manifestacija Vinski mjesec Osječko-baranjske županije.

Glavni adut večeri bila su vrhunska vina slavonskih i podunavskih vinara, a ponudu su dodatno obogatili i drugi lokalni izlagači. Za zabavni dio programa i ugodan ljetni ugođaj pobrinuli su se domaći glazbenici. Poseban interes privukla je Lounge zona “In da Sofa” uz glazbenu podlogu DJ-a Flegme, dok su na središnjoj pozornici nastupili Omke te bend predvođen Maxom Juričićem, nekadašnjim članom sastava Azra, koji su osigurali dobru energiju i rasplesali publiku do kasnih sati.