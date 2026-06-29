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GOTOVO PA OBITELJ /

Zsa Zsa i Lana Jurčević fotografirale se u zagrljaju: U vezi su s braćom blizancima

Zsa Zsa i Lana Jurčević fotografirale se u zagrljaju: U vezi su s braćom blizancima
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Foto: PIXSELL

Osim što ih povezuje glazba, pjevačice dijele i obiteljsku vezu

29.6.2026.
18:49
Hot.hr
PIXSELL
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Pjevačica duhovne glazbe Zsa Zsa, pravog imena Jelena Žnidarić (32), podijelila je na društvenim mrežama rijetku fotografiju s pjevačicom Lanom Jurčević (41). Osim što ih povezuje glazba, pjevačice dijele i obiteljsku vezu jer su godinama u vezama s braćom blizancima Filipom i Antonijem Kratofilom. Zajednička pojavljivanja u javnosti vrlo su rijetka, zbog čega je fotografija privukla pozornost.

Zsa Zsa i Lana Jurčević fotografirale se u zagrljaju: U vezi su s braćom blizancima
Foto: screenshot instagram story/@zsazsa_music

Lana Jurčević i Filip Kratofil zajedno su već devet godina, a svoju vezu dugo su uspješno držali podalje od očiju javnosti. Par je u travnju dobio drugu kćer, djevojčicu Meli, dok su u studenom 2023. godine postali roditelji djevojčice Mayle Lily.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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S druge strane, Zsa Zsa je već dulje vrijeme u vezi s Antonijem Kratofilom. Zsa Zsa je otvoreno priznala kako je Antonio njezin prvi ozbiljni dečko. Godinama je čekala da pronađe nekoga tko će joj odgovarati u svakom pogledu – emocionalno, mentalno i fizički. Ni oni ne vole izlagati privatni život javnosti, no nedavno su otkrili da su kupili svoju prvu zajedničku nekretninu u Zagrebu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Roditelji braće Kratofil već više od tri desetljeća vode restoran Zlatni medvjed na Sljemenu, a Filip Kratofil na svom je LinkedIn profilu naveo da je glavni izvršni direktor Laninog brenda za njegu kože La Piel. 

Zsa ZsaLana JurčevićBraća Blizanci
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