Lana Jurčević na Uskrs rodila drugu kćer: 'Stigao nam je najslađi pilić'

Poznata pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil proživljavaju najsretnije trenutke. Na sam Uskrs, 5. travnja, postali su roditelji druge djevojčice, kojoj su nadjenuli ime Meli. Sretnu vijest Lana je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu dan kasnije, na Uskrsni ponedjeljak, objavivši dirljive obiteljske fotografije nastale netom nakon poroda.

Simbolika na Uskrs i u detaljima

"Stigao nam je najslađi Uskrsni pilić na sam Uskrs", napisala je Lana uz seriju fotografija iz rađaonice. Na prvoj fotografiji ponosni otac Filip drži tek rođenu kćerkicu dok se Lana u pozadini smiješi, a druge dvije prikazuju dirljive trenutke prvog susreta majke i kćeri. Uz to, otkrila je i sve detalje rođenja malene Meli: rođena je u 23:11 sati, teška 3940 grama i dugačka 52 centimetra.

Vrijeme rođenja, 11:11 navečer, za mnoge ima posebno značenje i smatra se "anđeoskim brojem" koji simbolizira sreću i nove početke, što dodatno zaokružuje ovu lijepu priču. Lana je u objavi dodala i hashtag #DioMene, što je izravna poveznica na njezin posljednji singl "Dio mene" koji je krajem 2025. godine posvetila upravo majčinstvu i svojoj prvoj kćeri. Time je još jednom naglasila koliko joj uloga majke znači. Čestitke su se odmah počele nizati, a obožavatelji i kolege iskazali su oduševljenje. "Prekrasno ime! Divni ste... Sada se grlite, mazite i pazite", samo je jedan od brojnih toplih komentara.

Drugo čudo nakon teškog puta do majčinstva

Dolazak Meli posebno je radostan događaj za obitelj s obzirom na to da je Lana otvoreno govorila o komplikacijama i izazovima tijekom prve trudnoće. Njezina prva kći, Mayla Lily, rođena je u studenom 2023. godine nakon što je pjevačica provela dulje vrijeme u bolnici. Zbog toga su njezini pratitelji s velikim veseljem dočekali vijest o zdravoj i sretnoj drugoj trudnoći, a rođenje druge djevojčice slave kao "drugo čudo".

Lana Jurčević, koja na međunarodnoj sceni nastupa pod imenom La Lana, uspješno balansira glazbenu karijeru i vođenje svog brzorastućeg kozmetičkog brenda. Kroz svoje objave na društvenim mrežama često je dijelila razmišljanja o izazovima majčinstva, poslu i osobnom rastu, čime je stekla simpatije široke publike. Rođenje kćeri Meli na najveći kršćanski blagdan zaokružilo je njezinu obiteljsku sreću, donoseći novi početak i neizmjernu radost u dom poznate pjevačice.

