Zsa Zsa pokazala svog dečka: Njegov brat blizanac u vezi je s popularnom pjevačicom

Hrvatska pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija pod umjetničkim imenom Zsa Zsa, već sedam godina uživa u sretnoj vezi s Antoniom Kratofilom. Premda je dugo skrivala svog odabranika od očiju javnosti, posljednjih godina sve češće dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Nedavno mu je posvetila i posebno romantičnu objavu na Instagramu, koja je izazvala oduševljenje njezinih pratitelja.

"Valentinovo je za mjesec dana... ali nek nam/vam bude svaki dan! Fascinantno je kako ti život odnese i donese ljude... baš onda kad treba i one koje treba... Ovo je moj No.1 ljud kojem treba dić spomenik jer me hendla (i sve popratno što dolazi uz mene)... i za kojeg sam u početku pomislila: 'Ja nikad neću imat takvog dečka'. To mi je najjače sjećanje na dan kad smo se upoznali hahah... Počnimo od tog da sam metar i smoki prema njemu i da realno nisam uopće znala da me vidi da postojim dolje ispod njegovog vidokruga. Neću više. Moja romantika nije za javnost, samo u pjesmama. Aj bok", napisala je Zsa Zsa uz niz fotografija na kojima pozira u zagrljaju svog dečka.

Prva ozbiljna ljubav

Zsa Zsa je otvoreno priznala kako je Antonio njezin prvi ozbiljni dečko. Godinama je čekala da pronađe nekoga tko će joj odgovarati u svakom pogledu – emocionalno, mentalno i fizički.

Zanimljivo je da je ljubav prema glazbi poveznica u obitelji Kratofil. Antoniov brat blizanac, Filip Kratofil, u vezi je s poznatom pjevačicom Lanom Jurčević, s kojom je prošle godine dobio kćerkicu Maylu Lily. Ovaj podatak dodatno podgrijava zanimanje javnosti za ove veze, iako obje obitelji izuzetno cijene svoju privatnost.

Izgleda da su braća Kratofil pravi magnet za pjevačice, ali i da obojica znaju kako čuvati intimu daleko od znatiželje javnosti.

