Pjevač Ed Sheeran (33) oduševio je publiku tijekom vikenda na zagrebačkom Hipodromu, no pjevačici Zsa Zsi (30) svojim nastupom nije dotaknuo dušu. Iako je pohvalila produkciju i specijalne efekte, priznala je da joj je "nešto nedostajalo" tijekom nastupa, što je izazvalo negodovanje kod nekih pratitelja.

Foto: Instagram

Pjevačica je svoje mišljenje o glazbeniku podijelila na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Produkcija i efekti bili su ludnica, baš je bilo efektno. Žao mi je što je ranije bio bolestan pa mu se to još uvijek čulo pjevački. Muka je kada moraš odraditi ovako nešto, a ne možeš vokalno dati sto posto (iako on uvijek igra na kartu showa ili emocije jer nije ekstra, ekstra vokalist i on to zna)", napisala je.

Foto: Instagram

"Ali ne mogu si pregristi jezik i moram izreći, iako je to sada nepopularno mišljenje i sada ću dobiti napade sa svih strana zbog svoje jezičine. Meni je nešto jako falilo. Vjerujem da je iznimno teško skakati po pozornici uz ljetne temperature i vatrene efekte oko sebe plus praktički sve svirati sam i istovremeno pjevati (s još bolesnim glasnicama)", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nedostajao mi je taj wow trenutak, možda vokalni jer ja volim slušati takve vokaliste. Nisam očekivala Adele ili Beyonce, ali barem malo više emocije na predivnim baladama koje ima u svom opusu. Imala sam osjećaj da ih je samo odradio u bržem tempu, nego inače i nije doprlo do duše onako da ti jako zasuze oči od sreće, nostalgije, tuge, kao kad ju pustiš na radiju. Uživo bi trebalo doprijeti najjače. Nisam sama u ovom mišljenju. Možda imam prevelika očekivanja, možda je do tribina, možda je na parteru bilo bolje, ali neću još godinama pričati o ovom koncertu kao što pričam o Adele u Veroni. Nemojte me mrziti", poručila je Zsa Zsa.

Foto: Instagram

Pratitelji je kritizirali

Pjevačica je otkrila da je po drugi put slušala Eda Sheerana uživo, prisjećajući se da je na prvom koncertu, održanom na MTV Music Awards, zvučao nezainteresirano. Zsa Zsa je od ovog koncerta imala velika očekivanja, no nažalost se razočarala.

"Jučer sam došla s 38 temperaturom i bakterijskom upalom samo da ne propustim show. I bio je show, je. Ali, u trenutcima mi je bilo dosadno", poručila je.

Foto: Screenshot/TikTok

Brojni pratitelji su pjevačicu optužili da je njezino mišljenje o koncertu Eda Sheerana, koji je posjetila unatoč visokoj temperaturi i bolesti, zapravo pokušaj da privuče medijsku pažnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neki ljudi stvarno misle da sam koncert komentirala samo da bih završila u medijima? Pa jeste li vi ozbiljni? Da danas ne smiješ reći svoje mišljenje, a kao, svi se tako pozivaju na svoja prava i pravo govora. Tako dugo dok nije po njihovom - onda ti nemaš pravo. Važno je tko govori i na koji način to govori, s kakvom namjerom. Ja neću nikad protiv sebe i priklanjati se drugim mišljenjima na silu. Radila sam to godinama, gurala se pod tepih i nije mi dobro izrodilo to što sam šutjela", dodala je.

Foto: Instagram

"Nikad nisam zločesta i zlonamjerna u svojim komentarima ni ne mogu dosegnuti taj nivo zločestoće koji neki imaju kad meni pišu (i općenito javnim osobama), to valjda vi koji me tu pratite znate. Niti sam samodopadna pa se stavljam iznad Eda!? Samo imam razvijeno kritičko razmišljanje i mogu vam reći da sam iznenađena koliko ljudi se složilo sa mnom, mislila sam da će manje, ali se ne usude to reći na glas jer imaju zdrav razum i ne žele drame", nastavila je Zsa Zsa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kakvih divnih ljudi ima u inboxu. Ali i kakvih sirovina… Takvi su preslika današnje slike u svijetu jer su glasni. Vi drugi se nažalost bojite reći naglas, ali razumijem vas! Ovo se odnosi i na puno veće stvari, a ne koncert Eda Sheerana. I ja se bojim dosta toga", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ed Sheeran razvalio na koncertu u Zagrebu: Pogledajte atmosferu