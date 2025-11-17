Drugo dijete s Filipom: Tko je samozatajni partner kojeg Lana Jurčević rijetko pokazuje u javnosti?

Pjevačica Lana Jurčević (41), jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica, ponovno je oduševila obožavatelje objavom da čeka svoje drugo dijete. Vijest je došla samo nekoliko dana nakon što je predstavila novu pjesmu posvećenu kćeri Mayli Lily. U emotivnom spotu pojavljuje se i njen dugogodišnji partner Filip Kratofil, samozatajni muškarac kojeg je godinama vješto skrivala od javnosti.

Godinama su vezu držali daleko od kamera

Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, no pjevačica je svoj privatni život odlučila čuvati od znatiželjnih pogleda. Filip se ne voli javno eksponirati, pa se o njemu dugo znalo vrlo malo. Ipak, s vremenom su procurile osnovne informacije – Filip je stručnjak za digitalni marketing i jedan je od osnivača Lanine tvrtke La Piel, koju vodi s njom od početka.

Na Laninom profilu rijetko se mogu vidjeti zajedničke fotografije, a pjevačica je jednom otkrila da s Filipom dijeli jednake vrijednosti te da joj je upravo on najveća podrška u svakodnevici i poslu.

Potvrda nove trudnoće i priča o teškom putu do majčinstva

U srpnju 2023. godine Lana je prvi put podijelila da je trudna – tada je emotivnim videom otkrila da je put pred njom bio pun neizvjesnosti. Prisjetila se trenutka kada joj je liječnik izrekao rečenicu koja ju je šokirala: “Ovo je početak kraja.” No unatoč zabrinjavajućim prognozama, Lana je pisala da se odlučila držati nade i prepustiti ono najteže “Onom Gore”.

Njihova kći Mayla Lily rođena je u studenom 2023., a od tada par rijetko, ali rado pokazuje djelić obiteljskog života.

Kratofil dolazi iz obitelji poznate po dugoj ugostiteljskoj tradiciji

Filip potječe iz poznate zagrebačke obitelji. Njegovi roditelji više od 30 godina vode sljemenski restoran “Zlatni medvjed”, jedno od kultnih mjesta na Medvednici. Obitelj je dobro poznata u ugostiteljskim krugovima, ali su privatno vrlo samozatajni, baš poput Filipa.

Ljubav u obitelji: i njegov brat je u vezi s poznatom pjevačicom

Zanimljivo je da i Filipov brat blizanac, Antonio Kratofil, ljubi domaću pjevačicu Jelenu Žnidarić Zsa Zsu (31). Par je godinama skrivao vezu, a nakon pet godina objavili su zajedničku fotografiju i čestitke na društvenim mrežama.

