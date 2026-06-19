Lana Jurčević odgovorila na pitanje koje sve zanima: Hoće li se i dalje baviti glazbom?

Popularna pjevačica i uspješna poduzetnica Lana Jurčević (41), koja se posljednjih nekoliko godina povukla s glazbene scene kako bi se u potpunosti posvetila obiteljskom životu i ulozi majke, nedavno je na svom Instagram profilu prekinula medijsku šutnju o svojoj karijeri. Obožavatelje je dugo zanimalo planira li se vratiti glazbi, a Lana im je u iskrenoj i emotivnoj objavi dala odgovor koji su dugo čekali, ali na svoj prepoznatljiv, duhovit i šarmantan način.

Uspavanke umjesto hitova

U objavi koja prikazuje pjevačicu kako s velikim osmijehom na licu nazdravlja, odjevena u modernu traper kombinaciju, Lana se izravno osvrnula na pitanje koje joj, kako kaže, najčešće postavljaju: "Jel pjevaš još?". Njezin odgovor odmah je dao do znanja da glazba i dalje teče njezinim venama, no u nešto drugačijem obliku. "O, daaa! Samo malo drukčiji repertoar, sad sam na uspavankama i tome", napisala je i jasno dala do znanja da su svjetla pozornice i glasni aplauzi privremeno zamijenjeni tišinom i toplinom dječje sobe.

Podsjetimo, Lana je u partnerstvu s Filipom Kratofilom postala majka dvoje djece. U prosincu 2023. na svijet je stigla kći Mayla Lily, a u travnju 2026. obitelj se proširila za još jednu članicu, kćer Meli. Upravo je majčinstvo inspiriralo njezin novi "repertoar", a kroz anegdotu je otkrila kako njezini stari hitovi žive i u novom, obiteljskom okruženju. "Maki nam već zna pola ‘Dio mene’, a kad joj je vruće, pobaca sve sa sebe, a ja se derem za njom: ‘Ne možeš hodati ‘GOLA GOLA’ po kući!", našalila se pjevačica, referirajući se na svoju poznatu pjesmu. Ova simpatična crtica iz privatnog života pokazuje kako uspješno balansira između sjećanja na svoju glazbenu prošlost i uživanja u sadašnjosti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Pauza nije kraj priče"

Ipak, ključna poruka koja je odjeknula među njezinim brojnim pratiteljima jest ona kojom je zaključila objavu: "Pauza nije kraj priče. ŽIVJELI!". Tom je rečenicom optimistično najavila da njezin glazbeni put nije završio, već je samo privremeno stavljen na čekanje. Ova izjava izazvala je pravu lavinu oduševljenja i podrške, a komentari ispod objave pretvorili su se u emotivno putovanje kroz njezinu bogatu karijeru, koja je započela još 2003. godine.

Obožavatelji su se s nostalgijom prisjećali njezinih prvih pjesama koje su ih osvojile. "Zauvijek najdraža 'Odlaziš' 2003. čini mi se", napisao je jedan pratitelj, dok su drugi isticali hitove poput "Prava ljubav", "Okovi na srcu" i "Na pola". Jedna obožavateljica posebno je dirljivo sažela osjećaje mnogih: "Lana, divno je što si sretna i što si se ostvarila kao supruga i majka, ali nemaš pojma koliko fališ na ex yu estradi. Ta ‘milijun dolara’ emocija u glasu, otmjenost, predivan i šik stil... Fališ puno i nadam se da dolazi come back." Njezin poziv pratiteljima da podijele koju su njezinu pjesmu prvu čuli dodatno je potaknuo interakciju i pokazao koliko je dubok trag ostavila na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni.