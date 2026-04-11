Lana Jurčević otkrila kakva je drama prethodila drugom porodu: 'Moraš sad odmah donijeti odluku'

Hrvatska pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) podijelila je s javnošću jedno od najintimnijih iskustava, rođenje svoje druge kćeri Meli. U emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je dramatične okolnosti koje su dovele do neplaniranog carskog reza, opisujući trenutke straha, teške odluke i konačne sreće.

Od uskrsnog popodneva do operacijske dvorane

Priča je započela na sam Uskrs, 5. travnja, kada je pjevačica osjetila da nešto nije u redu. “Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u zraku. Ali kasno popodne, osjećam, nekako nisam ‘svoja’… Kažem Filipu da osjećam da se nešto sprema”, napisala je Lana u opisu videa. Njezin je osjećaj, nažalost, bio točan.

Video, koji prati događaje te večeri, prikazuje Lanin odlazak u bolnicu usred noći. “Naravno, gluho doba noći. Kako bi drugačije u mom slučaju moglo biti?”, stoji tekst u jednom od kadrova. Ono što je uslijedilo bila je teška odluka koju je morala donijeti u trenu. “Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. ‘Moraš sad odmah donijeti odluku’ - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno”, iskreno je opisala pjevačica.

U videu je pojasnila kako se, unatoč želji za prirodnim porodom za koji se dugo pripremala, zbog medicinskih razloga ipak morala odlučiti za carski rez. Nakon molitve ispred bolnice, Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil uputili su se u Specijalnu bolnicu Podobnik, gdje je na svijet stigla njihova druga kći.

Emotivan dolazak malene Meli

Snimka, uz upozorenje na kirurške scene, bez uljepšavanja prikazuje trenutke iz operacijske dvorane i sam čin carskog reza, a vrhunac donosi emotivan susret roditelja i tek rođene djevojčice. Filip donosi bebu Lani, nakon čega se par u suzama ljubi iznad svoje kćeri. „Ovo je bilo toliko emotivno i ja sam bila van sebe. Tolika hrpa emocija, ali bitno da smo dobili našu curku živu i zdravu”, poručila je Lana u tekstu uz video.

Podsjetimo, Lana Jurčević u dugogodišnjoj je vezi s Filipom Kratofilom, s kojim je od 2017. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Maylu Lily, rođenu krajem 2023., i Meli, koja je na svijet stigla baš na Uskrs.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobrodošli u novo nenormalno: Kako smo zbog Trumpa završili kao Alisa u zemlji čudesa