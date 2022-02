Mnogi miljenici Dore ugodno su se iznenadili kada je u četvrtak Hrvatski radio pustio svih 14 pjesama koje se ove godine natječu na Dori i to u punom njihovom trajanju.

Stručni žiri 19. veljače će odlučiti koji će izvođač predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Torinu. Ovogdišnji program Dore vodit će Duško Ćurlić, pjevačica i nekadašnja hrvatska predstavnica 2018. , Franka Batelić te mlada glumica Elizabeta Brodić.

Popis svih natjecatelja i pjesama Dore 2022.

1. Mila Elegović - Ljubav

2. Mia Negovetić - Forgive me (Oprosti)

3. Marko Bošnjak - Moli za nas

4. Jessa - My next mistake

5. Zdenka Kovačiček - Stay on the bright side

6. Tina Vukov - Hideout

7. Roko Vušković - Malo kasnije

8. Bernarda - Here for love

9. Eric Vidović - I found you

10. ToMa - In the darkness

11. Elis Lovrić - No war

12. Ella - If you walk away

13. Tia - Voli me do neba

14. Mia Dimšić - Guilty pleasure