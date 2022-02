Hrvatska radiotelevizija odabrala je 14 pjesama za Doru 2022., koja će se održati 19. veljače. Žiri kojeg su činili predstavnici HRT-a, Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatske glazbene unije imao je težak zadatak jer su morali odabrati 10% od ukupnog broja pristiglih pjesama, a radi se o čak 184 pjesme. Ovih 14 natjecatelja borit će se za pobjedu.

Bernarda

Bernarda je rođena Zagrepčanka koja već godinama živi u Švicarskoj, u čijem nacionalnom finalu smo je prvi put upoznali sada već davne 2011. Uslijedili su nastupi na njemačkom The Voiceu i hrvatskom predizboru za Eurosong Dora 2019. i 2021., a na svojoj trećoj Dori nastupat će s pjesmom na kojoj je surađivala sa švedskim timom Adrianom Pupavac, Andreasom Björkmanom, Karlom Perssonom, Jonasom Ekdahlom i Aidanom O’Connorom.

Elis Lovrić

Elis Lovrić dolazi s otoka Raba. Većina njezine diskografije je na labinjonskoj čakavici, a dosad smo je dva puta gledali na Dori. Za Doru 2021. je prijavila pjesmu "Brodolom", koja se našla u rezervnim pjesamama, a kasnije ju je prijavila za 24. Festival dalmatinske šansone, te osvojila prvu nagradu žirija.

Ella Orešković

Ella je 22-godišnja studentica psihologije na sveučilištu u Murciji. Dora 2022. će biti drugi pokušaj da predstavlja Hrvatsku na Eurosongu. U veljači 2021. hrvatskoj se publici predstavila s pjesmom "Come This Way". Kao i "Come This Way", i ovogodišnju joj je pjesmu naziva "If You Go Away" napisao Siniša Reljić-Simba.

Eric

Eric je još jedan od natjecatelja Dore 2021. Ove se godine na pozornicu Dore s pjesmom koju je napisao s Filipom Vidovićem i Gordanom Dragićem. Nakon osvajanja desetog mjesta u Opatiji u veljači, Eric je objavio prvi studijski album "I Am Eric" pod etiketom Universal Music Hrvatske.

Jessa

Zadranka Jessica Atlić-McColgan pobijedila je u RTL-ovom šouu Zvijezde kad je imala samo 17 godina. Ubrzo je priliku studirati na Pulse Collegeu u Irskoj. Upravo iz Irske je i njezin otac. Njezin fakultet osnovan je u sklopu studija Windmill Lane Studios, učeći s producentima koji su radili s U2, Edom Sheeranom i Hozierom. Na Dori će nastupati s pjesmom koju je napisala sa Silviom Pasarićem.

Marko Bošnjak

Marko je sa samo 12 godina pobijedio u drugoj sezoni šoua Pinkove zvezdice. Pred hrvatskom publikom predstavit će se s pjesmom koju su za njega napisali Mihovil Šoštarić i Vlaho Arbulić.

Mia Dimšić

Mia Dimšić godinama se već nalazi među najemitiranijim izvođačima na hrvatskim radijskim postajama. Do ovog je trenutka objavila tri studijska albuma i knjigu "Cesta do sna". Pjesmu za ovogodišnju Doru napisala je sa suradnicima Vjekoslavom Dimterom i Damirom Bačićem.

Mia Negovetić

Mia Negovetić okušat će sreću po četvrti put. Autorski tim za Doru 2022. djelomice je promijenjen, no izgleda da Mia lovi još jedan TOP3 rezultat nakon 2020. i 2021.

Mila Elegović

Iako nam je Mila Elegović svima poznatija kao glumica, godine 2008. nastupala je zajedno sa Jacquesom Houdekom u drugoj sezoni šoua Zvijezde pjevaju, u kojoj je osvojila treće mjesto, a od pjevačkih natjecanja zabilježila je nastup i na Zagrebačkom festivalu. Na Dori 2022. nastupat će s pjesmom koju je napisao pulski glazbenik i radijski urednik Bruno Krajcar.

Roko Vušković

Roko je profesor saksofona u zagrebačkoj Glazbenoj školi Zlatka Balokovića. Godine 2017. potpisao je ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records, pod kojom je objavio pet singlova. Za Doru 2022. pjesmu je pripremio s Predragom P’eggyjem Martinjakom i Ivanom Šinjorom Ćetkovićem.

Tia

Zanimljivo, isti autorski tim koji stoji iza pjesme Marka Bošnjaka, stoji i iza pjesme nove glazbene nade Tije Miljanović. Ova 19-godišnja Zagrepčanka maturirala je u Gornjogradskoj gimnaziji, a putem Instagrama otkrio ju je producent i pjevač Vlaho Arbulić koji kaže kako upravo Tia postati hrvatska H.E.R.

Tina Vukov

Tina Vukov dobro je poznato lice Dore. Na njoj je prvi put nastupala još 2004. godine. Najbolji plasman ostvarila je 2006. godine, nakon čega je nastupala još dvaput. Inače, nakon duge četiri godine glazbene pauze, Tina se prošle godine vratila na hrvatsku glazbenu scenu.

ToMa

Tomislava Marića ToMu upoznali smo u trećoj sezoni The Voice Hrvatska, gdje mu se nijedan od mentora nije okrenuo. Pozornost javnosti dobio je u veljači 2021., kada je s pjesmom "Ocean of Love" osvojio šesto mjesto na Dori 2021.

Zdenka Kovačiček

U svojoj dosadašnjoj karijeri, Zdenka Kovačiček objavila je 13 albuma, što s originalnim pjesmama, što s obradama, nastupala po cijelom svijetu, a legendarni dizajner Karl Lagerfeld 1978. je zatvorio svoju Chanelovu reviju s njezinom pjesmom "Elektra". Njezinu pjesmu za Doru napisao je nekadašnji bubnjar grupe Srebrna krila Adi Karas.