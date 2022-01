Mlada pjevačica Bernarda ne samo da dobro pjeva, ona pliva, trči, skija i studira teologiju. U njenom životu ne postoje nesavladive prepreke, unatoč sljepoći.

Iza sebe ima glazbene uspjehe na kojima bi joj pozavidjeli i mnogo stariji kolege. Naime, Bernarda je prije 12 godina osvojila drugo mjesto na natjecanju za švicarskog predstavnika za pjesmu Eurovizije. Dva je puta odnijela pobjedu na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku, a dogurala je i do polufinala glazbenog showa u Njemačkoj.

Na svojoj trećoj Dori nastupit će s pjesmom na kojoj je surađivala s Adrianom Pupavac, Andreasom Björkmanom, Karlom Perssonom, Jonasom Ekdahlom i Aidanom O’Connorom, a upravo smo tim povodom i razgovarali s ovom talentiranom glazbenicom.

NET.HR: Nakon što su te čuli kako pjevaš, uspoređivali su te s Adele, Tinom Turner, Arethom Franklin, Janis Joplin. Što osjećaš u trenutku kada čuješ takav komentar? Javi li ti se neka dodatna doza ‘odgovornosti’ da moraš ‘opravdati’ te usporedbe?

BERNARDA: Javi mi se motivacija da još više radim na sebi, koliko god mogu. Na kraju krajeva, niti ovakve velike zvijezde se ne mogu uspoređivati jedna s drugom. Svaka je original za sebe i ne treba nikoga kopirati.

NET.HR: Bilo je zlih jezika koji te prozivali da na glazbenim natjecanjima igraš ‘na kartu sažaljenja’. Što ćeš ove godine poručiti takvima?

BERNARDA: Razumijem ljude koji tako razmišljaju. I sama sam čula za neke slučajeve, čija imena ne želim spominjati, koji su pokušali nešto postići upravo na tu kartu sažaljenja. Ni meni se to ne sviđa pa niti ne igram na tu kartu. Nije potrebno. Ne sramim se javno nastupati ovakva kakva jesam. Nikada u životu nisam ni od koga dobila posebne povlastice, niti ih očekujem. Za sve se mogu izboriti sama. Sentimentalnost i sažaljenje ne pomažu nikome, samo prava ljubav i činjenica da bismo svi, jedni za druge, trebali biti pravi ljudi, a ne zvijeri. Međusobne okrutnosti ima previše oko nas. Zato svijet, na ovaj ili na onaj način, treba poruku koju šaljem u svojoj pjesmi: “Ovdje smo za ljubav, a ne nekavu slabašnu, sladunjavu sentimentalnost, takve nam je već stvarno dosta”.

NET.HR: Od malih nogu živiš u Švicarskoj. Jesi li ikada razmišljala da se za stalno vratiš u Hrvatsku?

BERNARDA: Lijepo mi je u Hrvatskoj od proljeća do jeseni, ali zimi mi je ipak ljepše u Švicarskoj.

Izvor: Alexander MARTINEZ

NET.HR: Čini li naša zemlja sve što je potrebno kako bi što više pomogla slijepim i slabovidnim osobama? Što još može napraviti, a da to nije napravila?

BERNARDA: Ima pametnih i kreativnih ljudi koji se trude omogućiti osobama s bilo kakvim poteškoćama što kvalitetniji život i nipošto ne smijemo odustati. Treba nas biti i više kako bi se još bolje mogle proširiti informacije, što bi takvim osobama stvarno moglo pomoći. Moramo se osloboditi i svakog traga stereotipa. Medicina i tehnologija napreduju. Treba dalje nastaviti rad i ne prestati koračati prema boljem rješenju, ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje u svijetu.

NET.HR: Osim što fenomenalno pjevaš, odlična si i u sportu. Plivaš, trčiš i skijaš. Hoćemo li te jednog dana gledati i na sportskim natjecanjima?

BERNARDA: Sport mi je više zabava za svaki dan, zato i neće biti natjecanja.

NET.HR: Uz sve ovo, studiraš i teologiju. Zbog čega baš teologija?

BERNARDA: Cijeli mi je zivot prožet vjerom i duhovnošću, pa sam zato odlučila još više “utonuti” u te dubine. Predmeti su sami po sebi zanimljivi - filozofija, crkvena povijest, biblijske znanosti, etika…ima tu puno toga za istraživati.

NET.HR: Kada si počela pratiti Doru i Eurosong?

BERNARDA: Počela sam sve intenzivnije pratiti od svog nastupa 2019. godine, tada sam počela preslušavati i pjesme s Eurosonga. Eurosong je jedan od mnogih interesantnih projekata i prilika da radim na pjesmama i da nastupam. Svaki nastup u sklopu Eurosonga ili nekog drugog projekta ima svoju posebnost.

NET.HR: Kada se prisjetiš dosadašnjih hrvatskih nastupa - koga smo trebali poslati na Eurosong, a nismo ga poslali?

BERNARDA: Emu Gagro s pjesmom “Redemption”, 2019. i Miu Negovetić s "When It Comes To You" 2020. Nekako sam te pjesme posebno zamišljala na pozornici Eurosonga.

NET.HR: Koje su hrvatske pjesme na Eurosongu trebale biti bolje plasirane, u odnosu na njihov stvarni plasman?

BERNARDA: "My Friend" od Jacquesa Houdeka i "Lighthouse" od Nine Kraljić. To su jako kvalitetne pjesme čiji su izvođači izuzetno glazbeno nadareni, o tome ne treba nikakve diskusije. Istina je, ljudi na pozornici nešto žele i vidjeti, no isto tako ne treba zaboravljati da je to Eurosong Song Contest - znači pjesma bi trebala biti u prvom planu, važnija od neke popratne koreografije, iako je i to jako važno, ali, po meni - ne bi trebalo biti na prvom mjestu.

NET.HR: Kako komentiraš plasman prošlogodišnje pobjednice Dore na prošlogodišnjem Eurosongu?

BERNARDA: Jako mi je žao da Albina nije ušla u finale jer je ipak zaslužila visoki plasman. Ona je odradila svoje i sigurna sam da će šira publika i dalje znati prepoznati njene sposobnosti. Uvjerena sam da se nikada neće prestati usavršavati i zato joj želim sve najbolje i puno uspjeha. Želim joj i da ostane svoja do kraja.

NET.HR: U slučaju da pobijediš na Dori - što bi sama sebi poručila iz sadašnje perspektive? Koji bi sebi savjet dala?

BERNARDA: Treba spojiti uporan rad i dobru zabavu, a sve će na kraju biti kako treba biti.

NET.HR: Bit će ovo tvoj treći nastup na Dori. Nastupat ćeš s pjesmom 'Here For Love'. Što nam možeš otkriti o samoj pjesmi? Misliš li da pjesma ima više šanse za pobjedu ako je napisana na engleskom?

BERNARDA: Pjesma ima jaku poruku, a dobrih poruka nikad nije previše. Nadam se da će se svima svidjeti. Mislim da nije važno na kojem je jeziku napisana. Kako bi pjesma imala šanse za pobjedu, treba biti dobra, treba imati dobar tekst i sve se druge okolnosti trebaju posložiti. Na kraju preostaje samo dobra doza talenta i uporan rad pa što se dogodi - dogodi se.