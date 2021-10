Pjevač Jacques Houdek (40) otpjevao je Adelin (33) hit "Rolling In The Deep" u emisiji "Living Room Acoustic" Narodnog.

On je priznao da mu je pjevačica oduvijek predstavljala izazov, a našalio se i da je ona njegova mlađa sestra.

"Adele je uvijek izazov, sad se vratila u velikom stilu. Ona je zapravo moja mlađa sestra, samo ona to još ne zna, možda da joj vi nekako prebacite tu informaciju. Htjeli smo dati 'hommage' s ovom pjesmom. S 'Rolling In The Deep' se više možemo identificirati, iako smo mi ovdje više 'Rolling In The S*it', ali dobro", kazao je.

Jacques je kazao da je ponosan na to što je 20 godina na sceni i što izvodi pjesme koje voli.

"Poslovno gledano, svojim najvećim uspjehom smatram to što sam 20 godina na sceni s pjesmama koje baš istinski volim i nikad ne idem s idejama kako se dodvoriti. Nastojim biti u trendu, pop glazba je materija koja je najprisutnija i ja mislim da daje najveću kreativnost", istaknuo je.