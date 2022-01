Mia Negovetić javnosti je postala poznata 2015. godine nakon pobjede u RTL-ovom dječjem pjevačkom talent showu Zvjezdice. Ubrzo je stekla i svjetsku slavu i to kada je na YouTubeu objavila video u kojem pjeva pjesmu "Listen", popularne pjevačice Beyonce. Nakon pobjede u showu, Mia je pozvana u američki televizijski show Little Big Shots. U godinama što su uslijedile, Mia je nizala uspjeh za uspjehom - nastupala je kao gost na Vanninu koncertu u Lisinskom, a pjevala je i s Markom Toljom, Jacquesom Houdekom i Damirom Kedžom.

Mia je 2016. održala svoj samostalni koncert u Lisinskom i time postala najmlađa pjevačica kojoj je to pošlo za rukom.

Ove se godine ponovno odlučila okušati i na Dori. Ako uključimo i godinu kada je nastupala kao interval act, ovo će biti čak Mijino četvrto pojavljivanje zaredom. Autorski tim za Doru 2022. djelomice je promijenjen, no 19-godišnjakinja lovi još jedan TOP3 rezultat nakon 2020. i 2021., a tim smo povodom i razgovarali s mladom glazbenicom.

NET.HR: U studenome si otkrila kako si posudila glas Mirabel, glavnoj junakinji crtanog filma 'Encanto: Naš čarobni svijet'. Što ti je bilo najizazovnije prilikom samog posuđivanja glasa? Koliko je teško 'uživjeti se' u ulogu, ako se možemo izraziti, odnosno - izraziti ulogu - samo putem glasa?

MIA: Moram reći da mi je "Encanto" možda čak i malo draži od Vaiane. Songovi su bili jako zabavni za raditi, ali i izazovni. Izazovno je sve skupa, ali povezala sam se s likom odmah na početku, pa je nekako njena emocija bila usko povezana s mojom, ili moja s njenom. Na sinkronizacijama jako puno naučim i o svome glasu i sposobnostima, ali jako važnu ulogu igraju i ljudi koji rade na projektu s tobom. Moja je ekipa bila prekrasna i ovoga puta, radili smo uz puno smijeha, ali i ozbiljnosti. Nadam se da ću imati još prilike raditi s njima i naučiti i doživjeti mnogo novoga.

NET.HR: Je li publiku teže nasmijati ili rasplakati - posebice kada je tvoje jedino 'oružje' - glas?

MIA: Iskreno, ne znam odgovor na to pitanje. Mislim da je svačija publika posebna i jedinstvena na svoj način, a znam da su se ljudi na mojem nastupu znali i rasplakati i nasmijati. Probam kroz svaku pjesmu pronaći sebe i nekako se povezati s njom, pa tako iznesem svoj doživljaj i osjećaje kroz interpretaciju. Drago mi je što svoje emocije mogu dijeliti s njima i da to prepoznaju i prihvaćaju me onakvu kakva jesam, prate moje glazbeno razvijanje i pružaju mi veliku podršku.

NET.HR: Nitko nije mogao niti pomisliti kako bi itko mogao izvesti pjesmu 'Ja ti priznajem' na razini na koju ju je izvela Ivana Vrdoljak Vanna dok je bila u ET-ju tih devedesetih. No, tebi je to ipak pošlo za rukom. Jesi li se nakon toga čula s Vannom? Koje su bile njezine prve reakcije? Koje bi još legendarne hitove voljela obraditi?

MIA: Kada sam radila obradu, najbitnije mi je bilo da, osim mene same, Vanna bude zadovoljna. Ona mi je uzor i kroz svaki razgovor s njom sam pronašla korisne savjete koje uvijek nosim sa sobom.

Vanna je čak i dodala svoje vokale u obradu, mogu samo reći mi je čast što sam čula svoj glas s njezinim, u obradi koja će uvijek ostati zabilježena. Ostvarena mi je želja da s njom zapjevam i na snimci. Sigurno bih mogla nabrojiti jako puno pjesama i izvođača, ali prvi koji mi padnu napamet su Dino Merlin, Marko Tolja, Neno Belan, Parni Valjak…

NET.HR: Misliš li da će tvoja medijska eksponiranost dok si bila dijete utjecati na tvoju daljnju glazbenu karijeru? Smeta li ti to što te još uvijek svi zamišljaju kao 'malenu djevojčicu'?

MIA: Mislim da neće. Vidim da moja publika prati kako se razvijam i voli kada eksperimentiram s nečim novim, glazba zaista nema granica i sigurna sam da ću još puno puta svoju publiku iznenaditi nečim novim i već se radujem tome. Kada je glazba u pitanju jako sam znatiželjna i volim istraživati i isprobavati mnoge žanrove. Svaki dan provedem puno vremena za klavirom i mikrofonom, zapišem koji stih i radim na sebi.

NET.HR: Ovo je tvoj četvrti nastup na Dori. Kako si zadovoljna svojim dosadašnjim plasmanom?

MIA: Svaka godina na pozornici Dore mi je velika čast i jako sam sretna što uopće imam priliku biti među izabranima. Prezadovoljna sam plasmanom, ne mogu uopće vjerovati da sam dvije godine zaredom bila tako blizu pobjede.

NET.HR: Kada si počela pratiti Doru i Eurosong?

MIA: Sjećam se da sam bila malena, volim i pratim i Doru i Eurosong sigurno već nekoliko godina.

NET.HR: Kada se prisjetiš dosadašnjih hrvatskih nastupa - koga smo trebali poslati na Doru, a nismo ga poslali?

MIA: Kad me općenito pitaju to pitanje, uvijek mi prva napamet padne Bernarda Bruno. Njoj se divim otkad je znam, ima svjetski glas i stvarno mislim da to zaslužuje.

NET.HR: Koje su hrvatske pjesme na Eurosongu trebale biti bolje plasirane, u odnosu na njihov stvarni plasman?

MIA: Teško mi je odgovoriti na to pitanje i uopće se prisjetiti, ali Roko Blažević je rasturio, a i za Albinu mi je žao što nije prošla dalje, jer mislim da je zadovoljila sve kriterije za prolazak u usporedbi s ostalim natjecateljima.

NET.HR: U slučaju da pobijediš na Dori - što bi sama sebi poručila iz sadašnje perspektive? Koji bi sebi savjet dala?

MIA: Da budem svoja i da su mi emocije uvijek na prvom mjestu, ja sam jako emotivna osoba koja sve provlači kroz emocije, a glazbu pogotovo. Nema mi ničeg ljepšeg nego kada me emocije ponesu dok pjevam.

NET.HR: Na Dori ćeš nastupati s pjesmom 'Forgive me'. Što nam možeš otkriti o samoj pjesmi? Misliš li da pjesma ima više šanse za pobjedu ako je napisana na engleskom?

MIA: Neću vam otkrivati puno, ali mogu reći da je poruka pjesme jako bitna i mislim da bi se mnogi mogli poistovjetiti sa mnom. Bio hrvatski ili engleski, po meni je najbitnija interpretacija i moć same pjesme.

NET.HR: Što najviše slušaš posljednjih dana? I ima li na tvojoj playlisti domaćih izvođača?

MIA: Najviše slušam indie, izvođače koji nisu super poznati, ali su jako kvalitetni. Od domaćih izvođača rijetko što poslušam, ali volim stare hitove.