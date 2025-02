'Niste to smjeli napraviti Mirku' /

'Niste to smjeli napraviti Mirku' / Otkrivena mračna tajna, svijet u šoku: Sve je kulminiralo tijekom epske borbe Cro Copa; 'Pištolj su mi prislonili na glavu'

Mirko nakon osvajanja PRIDE-ovog Grand Prix turnira 2006. To je najveći uspjeh u karijeri slavnog Cro Copa.

‘‘Na tom eventu bilo je između 100 i 200 naoružanih Yakuza iz dvije suparničke grupe, izgledalo je kao da će započeti rat”, izjavio je Mijatović i nastavio. "Ishizaka i njegova ekipa imali su brojčanu nadmoć i preuzeli PRIDE. Momose, koji je do tada uvijek bio u prvim redovima, nakon tog događaja više se nije pojavljivao.”

‘Pronašli su ga mrtvog u hotelskoj sobi u Hiltonu. Objesio se. Navodno je bio sa svojom ljubavnicom, koja je ubrzo nestala. Ljudi u zabavnoj industriji često imaju posla s mafijom. Cijela priča miriše na Yakuza ubojstvo. Policija je rekla da je to bio nesretan slučaj. Priča se da je bila u pitanju S&M igra koja je završila smrću.‘‘

Mijatović u dokuemntarcu vrdi da ga je tamo dočekao Nobuyuki Sakakibara s nekoliko članova Yakuze. Yakuza je tada počela urlati na njega zbog Fedora, a on im je na to odgovorio i rekao sljedeće: ‘Da niste natjerali Mirka Cro Copa da se povuče, sada ne bismo ovdje sjedili‘." Potom mu je Sakakibara gurnuo ugovor napisan na japanskom jeziku i naredio mu da ga potpiše. Mijatović je odbio potpisati bilo što što nije znao i mogao pročitati. "Jedan od tjelohranitelja izvadio je pištolj i prislonio mi ga na glavu", prisjetio se Mijatović i dodao kako je tada sshvatio koliko je situacija postala ozbiljna.

Tri dana nakon što je Fedor pobijedio Yuji Nagatu 31. prosinca 2003. godine na Bom-Ba-Ye eventu u sklopu Inoki Festivala, Mijatovića su okružili na recepciji hotela. Situacija je kulminirala. Mijatović je sve otkrio: "Odveli su me na posljednji kat, gdje je bio bar. Kad sam vidio što se događa, shvatio sam - ‘Ovo je jako loše‘.

Mijatović je u dokumentarcu rekao kako nije vjerovao u to i kako je sve ignorirao. Kazao je i kako za njega nije bilo razloga da Mirka ne potpiše za organizaciju koja se činila perspektivnom i koja je doživljavala uzlet zajedno sa sportom kao takvim. "Gangstera ima svugdje u svijetu, a u tom trenutku to nije utjecalo na poslovanje", dodao je Mijatović.

PRIDE je legendarna borilačka promocija iz Japana u kojoj se svojedobno borio najveći hrvatski MMA borac ikad Mirko Cro Cop Filipović. Dokumentarna serija koja se upravo prikazuje na VICE TV-u pod nazivom "Dark Side of the Cage" istražuje pad PRIDE-a, prenosi poznati borilački web site MMAmania. Propast poznate promocije započela je nakon što su na površinu isplivala potresna saznanja da je PRIDE povezan s japanskom mafijom Yakuza, jednom od najzloglasnijih kriminalnih organizacija na svijetu već desetljećima.

Prema nekim tvrdnjama i mnogim sumnjama, 2003. godine Yakuza je ubila prvog predsjednika PRIDE-a Naota Morishitu, kako bi postavila poslušnijeg predsjednika Nobuyukija Sakakibaru na čelo organizacije.

Menadžer Miro Mijatović, koji je vodio karijeru Mirka "Cro Copa" Filipovića i pomogao mu da iz K-1 prijeđe u PRIDE za veliki ugovor, bio je upozoren na prisutnost Yakuze u PRIDE-u. Sve se otkriva u dokumentarcu koji je šokirao svijet. PRIDE je bila prva komercijalno uspješna velika MMA organizacija s borcima koji su nastupali pred 90 000 ljudi u Saitama Areni, međutim organizacija je također bila duboko korumpirana i pod kontrolom Yakuza. Liberalan stav PRIDEA prema korištenju dopinga dobro je poznat, ali ‘‘Dark Side of the Cage‘‘ dublje istražuje optužbe za namještanje borbi u ranim godinama organizacije. Mirko je u to vrijeme bio jedna od najvećih zvijezda organizacije.

