Nakon sudjelovanja na Dori 2021., svestrani 21-godišnji vokalist, multi instrumentalist, producent i kantautor ERIC objavio je singl "Reci mi", autorsku pjesmu kojom se prošle godine predstavio na opatijskoj pozornici i natjecao za titulu predstavnika Hrvatske na Euroviziji.

Nedugo zatim, njegov debitantski album "I Am Eric" našao se na prvom mjestu liste najprodavanijih albuma u Hrvatskoj. Nizom značajnih postignuća, iznova pokazuje kako je jedan od najperspektivnijih novih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Nakon nagrade „Moje prvi Music Pub“ koja je ERICU uručena 10. siječnja, mladom glazbeniku potvrda kvalitete na samom početku karijere ovih dana došla je i od stručnog žirija Nezavisne novinarske glazbene nagrade "Rock&Off“. Zahvaljujući sjajnom debitantskom albumu i ostvarenjima u prošloj godini ERIC je nominiran u kategoriji za "Veliki prasak godine“ i za nagradu publike u sklopu čega podršku moći dati i svi oni kojima se sviđa rad ovog svestranog zaljubljenika u glazbu.

U nadolazećem periodu čekaju ga nova uzbudljiva iskustva, među kojima je i nastup na ovogodišnjoj Dori kojemu se posebno veseli. Za titulu predstavnika Hrvatske na Euroviziji natjecat će se autorskom pjesmom "I Found You“, kreiranom uz doprinos Filipa Vidovića i Gordana Dragića, a upravo smo tim povodom i razgovarali s ovim mladim glazbenikom.

NET.HR: Hrvatska javnost poznaje te još iz sudjelovanja u RTL-ovom showu Zvijezde te u trećoj sezoni hrvatskog showa The Voice, a u potpuno autentičnom svjetlu predstavio si se na prošlogodišnjoj Dori s autorskom pjesmom 'Reci mi'. Kako si zadovoljan plasmanom?

ERIC: Jako sam zadovoljan plasmanom, vjerovao sam u svoju pjesmu. Nakon nastupa dobio sam jako puno pozitivnih komentara, ljudima se svidjela moja autorska pjesma, što je najvažnije. Za svaku pjesmu najveća je stvar da dopre do publike, a to se dokazalo već dva tjedna nakon Dore, kada je "Reci mi“ bila peta najemitiranija pjesma s tog natjecanja u radijskom eteru. Posebno mi je drago bilo pročitati da su upravo moju pjesma kao favorit istaknuli neki cijenjeni novinari među kojima je i iznimno cijenjen Silvije Tomašević koji je, nažalost, nedavno preminuo.

Dodao bih i kako su recenzije mog debitantskog albuma "I Am Eric“ koji je uslijedio brzo nakon Dore bile i više nego odlične, što me posebno razveselilo i motiviralo za dalje. U svakom slučaju, zadovoljan sam prošlogodišnjom Dorom, mislim da sam bio drukčiji od ostalih, ali i ono najbitnije – svoj. Zadovoljan sam i cijelom prošlom godinom. Osim Dore, imao sam nekoliko Top 40 singlova, debitantski album je odmah po objavi dospio na prvo mjesto top liste prodaje, a velika mi je čast što su ga prepoznali i s one strane Atlantika gdje ga je u SAD-u distribuirao Republic Records.

NET.HR: Pjesmu 'Reci mi' snimio si i na engleskom i na hrvatskom jeziku, a za obje si napisao i glazbu i tekst. Kako kod tebe izgleda proces nastanka jedne pjesme? Nastaje li prvo tekst ili glazba?

ERIC: Preferiram prvo napraviti glazbu, a nakon toga tekst. Tako je bilo i s pjesmom „Reci mi“. Prvo sam, kao i obično, snimio gitare, nakon toga sam dodao ostale instrumente u pjesmu, a onda mi je sinula ideja za melodiju i tekst na hrvatskom, a naknadno i na engleskom jeziku. Iako mislim da većina autora radi obrnuto, meni je ovako puno lakše.

NET.HR: Misliš li da pjesma ima više “šanse” na Eurosongu ako je otpjevana na engleskom?

ERIC: Ne nužno, mislim da eurovizijski fanovi jako vole čuti i izvorni jezik neke države, što su pokazali i odlični komentari na hrvatski dio u Albininoj pjesmi “Tick-Tock”.

NET.HR: Bi li se ikada odselio u inozemstvo zbog karijere?

ERIC: Karijera mi je trenutno na prvom mjestu pa iz tog razloga bih, iako mislim da nema potrebe za trajnim preseljenjem u inozemstvo. Tehnologija je jako uznapredovala i u tren oka možemo biti u kontaktu s nekim iz SAD-a, Japana ili Australije.

NET.HR: Govore li tvoje pjesme o tebi ili o ljudima iz tvoje okoline?

ERIC: To zaista ovisi od pjesme do pjesme. Neke pjesme pišem iz vlastitih iskustava, neke iz tuđih, a ponekad se samo maštom postavim u neku zanimljivu situaciju pa iz toga crpim inspiraciju.

NET.HR: Što je najromantičnije što si do sada napravio?

ERIC: Sjećam se da sam u osnovnoj školi napisao pjesmicu za moju tadašnju simpatiju i kad pomislim na sve te događaje iz djetinjstva, uhvati me nostalgija.

NET.HR: Koga najviše slušaš s hrvatske glazbene scene?

ERIC: Slušam dosta izvođača i autora. U principu mi nekako prirodno dođe da češće slušam mlade izvođače zbog modernije produkcije, koja mi je veoma bitna kod pjesama. To su npr. Filip Rudan, Albina, Matija Cvek, Nika Turković itd., no to ne znači da ne slušam i nešto iskusnije izvođače. Zapravo, ako mi je pjesma dobra, slušat ću je bez obzira na izvođača.

NET.HR: Kako se u tvojoj obitelji pratila Dora i Eurosong kroz godine? Je li bilo grupnog gledanja, navijanja, glasanja?

ERIC: Sjećam se da sam, otkako znam za sebe, s obitelji pratio i Doru i Euroviziju, što mi je bilo jednako važno kao i praćenje najbitnijih nogometnih utakmica na svjetskom prvenstvu. Oduvijek sam volio tu napetost tijekom glasanja i na Dori i na Euroviziji i smatram da je ogromna čast predstavljati svoju državu na tako velikom i važnom natjecanju.

NET.HR: Kada se prisjetiš dosadašnjih hrvatskih nastupa - koga smo trebali poslati na Eurosong, a nismo ga poslali?

ERIC: Svake godine Dora donese jako puno dobrih pjesama i zaista ne znam mogu li izdvojiti jednog favorita, posebno kada je u pitanju niz sjajnih nastupa iz prijašnjih godina. Valjda upravo zbog toga postoji stručni žiri. Naravno, tu su i glasovi publike koji su iznimno važni.

NET.HR: Koje su hrvatske pjesme na Eurosongu trebale biti bolje plasirane, u odnosu na njihov stvarni plasman?

ERIC: Smatram da je Albina je s "Tick-Tock“ svakako zaslužila proći u finale. Mislim da je pjesma stvarno bila – "svjetska“, a možda i među najboljima koju smo ikad poslali na Euroviziju.

NET.HR: Kako komentiraš plasman prošlogodišnje pobjednice Dore na prošlogodišnjem Eurosongu?

ERIC: Zapravo ću se samo nadovezati na prijašnje pitanje. Albina je stvarno imala odličan, svjetski, nastup. Pjesma je odlična. Internacionalni fanovi su to prepoznali, bilo je pregršt pozitivnih reakcija kao i razočaranja stranih fanova što pjesma nije prošla u finale, jer je realno to i zaslužila. O Albini sve najbolje, a nadam se da će nastaviti u istom stilu glazbe u kojem nas je predstavljala na Euroviziji.

NET.HR: U slučaju da pobijediš na Dori - što bi sam sebi poručio iz sadašnje perspektive? Koji bi si savjet dao?

ERIC: Vjerojatno da budem svoj, da budem hrabar i da mogu biti ponosan na taj uspjeh jer je to već stvarno velika stvar, a sve što dođe iza toga može me samo još jače pogurnuti i pomoći mi u karijeri.

NET.HR: Je li ove godine uzbuđenost manja ili veća u odnosu na prethodnu?

ERIC: Nisam još siguran. Prošle godine mi je bio prvi put pa je tu bila prisutna doza neizvjesnosti koja je stvorila uzbuđenje. Sad već znam kako stvari funkcioniraju, ali ove godine su pripreme kompleksnije, na neki način izlazim iz vlastite zone komfora pa me zbog svega toga već polako “trese” uzbuđenje. Uglavnom, jedva čekam ponovo nastupiti u Opatiji i pokazati publici što pripremamo!

NET.HR: Što nam možeš otkriti o pjesmi “I Found You” s kojom ćeš nastupiti na ovogodišnjoj Dori?

ERIC: Pjesma je živa, brza i vesela. Ima dobar groove. Počeo sam ju raditi još u srpnju, inspiracija je došla spontano budući da dosta vremena provodim u svom studiju radeći na brojnim pjesmama. Tada zapravo nisam ni razmišljao o tome da se ponovno prijavim na Doru. Tek kad sam završio "I Found You“, shvatio sam da ima ogroman potencijal i da bi se mogla istaknuti na natjecanju, a čini mi se i da ima eurovizijski štih. Prijavio sam je i eto me ponovo u Opatiji! Također, mogu potvrditi da u samom nastupu izlazim iz vlastite komfor zone. Zajedno s Helenom Janjušević, Valentinom Walme, Diegom Siqueira te Stjepanom Cutvarićem uvježbavam koreografiju, veselim se TV gledateljima prikazati sebe u malo drugačijem svijetlu. Za animacije na sceni zaslužan je Aleksandar Rapaić, a za styling Ivan Friščić. Uvjeren sam da će se publici svidjeti što smo pripremili.