Zadranka Jessica Atlić-McColgan, poznatija kao Jessa, pobijedila je u RTL-ovom šouu Zvijezde kad je imala samo 17 godina. Ubrzo nakon potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom Dallas Records, dobila je priliku studirati na Pulse Collegeu u Irskoj. Njezin fakultet osnovan je u sklopu studija Windmill Lane RECORDING Studios, gdje su glazbu stvarali svi poznati svjetski glazbenici, od Van Morrisona, preko Sinead O'Connor, U2, Kylie, Ed Sheerana...

Prije samo tri tjedna izdala je singl "Would You", a prošle godine i singl "Twenty-One". No, osim pjesama na engleskom, Jessa je do sada izbacila i nekoliko singlova na hrvatskom, uključujući "Propuštene šanse", "Dobar je osjećaj", "Stranci od leda" i "Gubim kontrolu".

Za nešto više od mjesec dana, 19. veljače, konačno ćemo je imati priliku gledati i na Dori, na kojoj će nastupiti s pjesmom "My Next Mistake ", koju je napisala u suradnji sa Silviom Pasarićem. Upravo je njezin nastup na Dori bio i povod našeg razgovora.

NET.HR: Jessica, pobijedila si na RTL-ovu showu Zvijezde kada ti je bilo samo 17 godina. Kako danas gledaš na to iskustvo? Postoji li nešto što bi promijenila? Neku priliku koju bi možda malo bolje iskoristila? Čuješ li se još uvijek s kolegama iz natjecanja?

JESSA: Biti na takvom jednom natjecanju svakako pomogne, iskustvo je uvijek dobrodošlo. Uvijek ima stvari koje bi čovjek promijenio, ali smatram da se sve događa s razlogom i što je najvažnije ne bih ništa mijenjala. Što se tiče nekih prilika koje bih bolje iskoristila - mislim da bih se čvršće držala onog savjeta koji mi je jednom prilikom snimanja Zvijezda dao Massimo: ostati svoja i ne pristajati na kompromise.

NET.HR: Ubrzo nakon potpisivanja ugovora s Dallas Recordsom, dobila si priliku studirati na Pulse Collegeu u Irskoj. U Dublinu su ti mentori renomirana imena glazbene scene koja surađuju sa svjetskim facama poput U2, Edom Sheeranom, Hozierom, Lady Gagom... Možeš li izdvojiti najvažniju stvar koju su te naučili?

JESSA: Imaj svoje uzore, uči od najboljih, slušaj i analiziraj pjesme koje su postali klasici, jer su s razlogom dobili tu titulu. Nipošto ih nemoj kopirati, jer biti kao netko drugi nije fora. Budi svoja i autentična. I to je to!

NET.HR: Koliko se tvoj život promijenio otkako si u Irskoj?

JESSA: Život se promijenio, to je sigurno. Kao prvo - osamostalila sam se, do te mjere da sam preko noći postala odrasla i odgovorna za svoje postupke. Sjećam se onog dana u zračnoj luci, ja sama sa svojom gitarom idem prema avionu u novi život. I nisam se okrenula niti jednom jer sam znala da sam ispravno izabrala. Nisam mogla ni u snu zamisliti da će me Dublin, ljudi, fakultet i studio u kojem provodim svoje studentske dane toliko očarati. Zapad mi nije bio stran, živjela sam jedno vrijeme u Irskoj i Velikoj Britaniji, poznajem mentalitet ljudi. Irci su jako pristupačni, dragi i srdačni, spremni su pomoći u svakoj prilici. A s druge strane, često na ulici, u trgovini mogu čuti hrvatski jezik, pa se u neku ruku osjećam kao da sam doma u Zadru.

NET.HR: Kako bi opisala svoju glazbu, možeš li je našim čitateljima, koji te dosad nisu imali prilike detaljnije slušati, usporediti s nekim stranim ili domaćim glazbenikom? Koji je tvoj 'đir'?

JESSA: Moja glazba je odraz mog postojanja i životnih situacija. Iz tog razloga, zajedno s mojim odrastanjem, razvija se i glazbeni sluh i pravci koje stvaram. Ne volim se uspoređivati s nekim drugim glazbenicima, jer smatram da smo svi jedinstveni na neki svoj način. Uzori tekstopisanja koji su imali najviše utjecaja na moje stvaranje bili bi Ed Sheeran i Taylor Swift. Trenutno moj đir ima neki prizvuk indie popa.

NET.HR: Planiraš li se vratiti u Hrvatsku?

JESSA: Jednom rječju, planiram. Želim naučiti producirati svoje pjesme, pored toga što od malih nogu pišem tekst i glazbu. Na početku mog putovanja u ovom glazbenom svijetu, nakon što bi otpjevala svoje vokale u studiju otišla bih doma i čekala završnu verziju pjesme. Oduvijek me zanimalo što se to događa u studiju kada ja odem. Htjela sam biti dio tog procesa, stvaranja pjesme od početka do kraja. I zbog toga sam se odlučila studirati Audio inženjerstvo. Po završetku studija, plan je vratiti se u Hrvatsku, otvoriti mali studio jednog dana i nastaviti stvarati svoju glazbu.

NET.HR: Jesi li imala drugačiji pogled na Hrvatsku kada si živjela u inozemstvu?

JESSA: U Irskoj sam naučila živjeti brzim tempom, mlada sam i to mi odgovara. Međutim, kada se vratim doma u Zadar, osjetim onaj dalmatinski način života, sve laganini, šetnje uz more, najljepši zalazak sunca. I tko bi to platio?

NET.HR: Kako izgleda jedan prosječan dan na fakultetu produkcije?

JESSA: Pet dana u tjednu imamo predavanja od 10 do 17 sati. Moji mentori su renominirani producenti koji su surađivali na albumima Ed Sheerana, U2, Rolling Stones, The Cranberries. Čast je od njih učiti „tips and tricks“. Vikendima se održavaju praktične vježbe i tada najviše uživam. Biti u studiju i spajati stotine kablova, snimati instrumente i vokale te sve to zajedno upakirati je ono zbog čega se budim ujutro. Moram se naučiti ponašati "normalno“ kada na hodniku vidim neku poznatu ličnost, kao što je Hozier, a to se događa često.

NET.HR: I tvoj otac dolazi iz Irske. Kako je on prigrlio Hrvatsku? Što mu je kod nas “najčudnije”?

JESSA: Moj otac obožava Hrvatsku. Ali jednu stvar nikako ne može razumjeti – propuh. Ta riječ u engleskom vokabularu niti ne postoji. Kad mu se na neki način pokušava objasniti što to znači, ne može prihvatiti da te to može „ubiti“. To je jednostavno lagani povjetarac, koji struji kroz kuću, čak što više za vrijeme ljetnih vrućina je i poželjan.

NET.HR: Uz kakve si pjesme odrastala? Je li tu bilo hrvatske i irske tradicionalne glazbe?

JESSA: Svakodnevno na putu od kuće do škole, otac bi puštao klasike poput heavy rock, blues i jazza. Naučila sam cijeniti glazbu bez obzira na žanr. Svaki žanr zaslužuje svoje mjesto pogotovo ako riječima ili glazbom doseže do ljudi, budi emocije kod ljudi. Moji početci hrvatske glazbe vežu se za Tonyja Cetinskog i Ninu Badrić.

NET.HR: Kada si počela pratiti Doru i Eurosong?

JESSA: Od malih nogu pratim Doru. To je u mojoj kući svojevrstan event. Svi se okupimo, svatko od nas ima svoja mišljenja o pjesmama, kritiziramo, smijemo se i pravi smo stručnjaci u prosuđivanju koja je pjesma pobjednička. Kao vjerojatno i svi ostali koji prate Euroviziju općenito. Moja najranija sjećanja na Doru su Severina i "njena štikla“.

NET.HR: Kada se prisjetiš dosadašnjih hrvatskih nastupa - koga smo trebali poslati na Doru, a nismo ga poslali?

JESSA: Prije par godina oduševila me pjesma "Babylon“ koju je pjevala mlada splitska glazbenica Lorena Bućan. Smatram da ako tražiš najbolji recept za pjesmu Eurovizije ta pjesma je imala sve, zaslužila je pobjedu.

NET.HR: Koje su hrvatske pjesme na Eurosongu trebale biti bolje plasirane, u odnosu na njihov stvarni plasman?

JESSA: Meni se jako dopada pjesma "Lako je sve“ koju su izvele cure iz Feminema. Cure su emociju prenijele na izvrstan način i smatram da su trebale ući u finale.

NET.HR: Kako komentiraš plasman prošlogodišnje pobjednice Dore na prošlogodišnjem Eurosongu?

JESSA: Imali smo peh što smo u našoj polufinalnoj večeri slušali veliki broj super pjesama. Dok je u drugoj polufinalnoj večeri bilo tek par dobrih pjesama. Ždrijeb nije bio na našoj strani, šteta za Albinu. Ipak, odlazak na Eurosong je bio velika odskočna daska za njenu karijeru koju je ona jako dobro iskoristila.

NET.HR: U slučaju da pobijediš na Dori - što bi sama sebi poručila iz sadašnje perspektive? Koji bi sebi savjet dala?

JESSA: Važno je da vjerujem u sebe, uživam u procesu stvaranja nastupa i dobro odradim zadatak na samoj finalnoj večeri. Ako ja budem zadovoljna svojim učinkom, da znam da sam dala sve od sebe, to je najvažnije.

NET.HR: Na Dori ćeš nastupati s pjesmom koju si napisala u suradnji sa Silviom Pasarićem, “My Next Mistake”. Što nam možeš otkriti o samoj pjesmi?

JESSA: Ne smijem mnogo otkriti, još uvijek je sve tajna. Ono što vam mogu reći je da je pjesma nastala prije godinu dana, na engleskom je jeziku i da će biti pravi party na pozornici. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćete me podržati i glasati za „My Next Mistake“.