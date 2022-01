Roko Vušković diplomirani je saksofonist i multiinstrumentalist koji se hrvatskoj publici unazad nekoliko godina odlučio predstaviti autorskim pjesmama pop izričaja.

Do sada je izdao pet singlova, a osim što sklada, ovaj šarmantni glazbenik predaje saksofon u glazbenoj školi, a okušao se i u postavljanu uspješnog mjuzikla “Šuma Striborova” izvedenog u kazalištu Komedija.

U svojim spotovima voli ugostiti i poznate hrvatske ljepotice pa su se tako u njegovim spotovima do sad pojavile poznata voditeljica Ivana Mišerić i trenerica Lucija Baban.

Roko vrijedno radi na novim pjesmama koje će zajedno s već objavljenim pop uspješnicama "Ima boljih", "Ni u snovima", "Još jednom" i "Tvoj je trag u meni" biti objavljene na albumu prvijencu kojem se jako veseli.

Pjesmu za Doru 2022. uradio je s Predragom P’eggyjem Martinjakom i Ivanom Šinjorom Ćetkovićem, a upravo smo tim povodom razgovarali s ovim simpatičnim Bračaninom.

NET.HR: Roko, osim što skladaš, predaješ saksofon u glazbenoj školi, okušao si se i u postavljanju uspješnog mjuzikla 'Šuma Striborova’ izvedenog u kazalištu Komedija. Postoji li uopće tvoj dnevni raspored ili je sve poprilično 'nepredvidivo'?

ROKO: Kao što je život nepredvidiv tako je i moj raspored. Projekti i prilike nekako dođu prirodno i jednostavno mi je žao da nešto interesantno prođe pored mene u životu, a da nisam dao sve od sebe da to osjetim i skupim iskustvo u svakoj toj prilici. Tako je i mjuzikl „Šuma striborova“ jedan od najlijepših projekata koji sam radio i stvarno sam naučio puno o sebi, drugima i glazbi u različitim formama.

NET.HR: Dolaziš s otoka Brača. Koje su najčešće predrasude o Bračanima s kojima se susrećeš? Primjerice, je li istina da su Bračani škrti?

ROKO: Moj tata je rođeni Bračanin tako da je moj život svakako vezan za Brač i Sutivan. Ne mogu zamisliti ljeto, a da nisam tamo. To je jednostavno moj drugi dom. Predrasude su vjerojatno nastale, jer su djelomično i istinite.

Na Braču je glavna ona stara narodna: „Pomalo“ i mislim da se to dosta ozbiljno shvaća u svemu. Život je spor, ugodan i ljudi dolje znaju uživati u životu. Što se tiče škrtosti vjerujem da je to stvarno individualna pojava i da na otoku možete naći ljude koji bi dali i zadnje što imaju za nekoga koda i ne poznaju.

NET.HR: Gošća na tvom četvrtom singlu bila je i atraktivna voditeljica Ivana Mišerić. Kako je došlo do suradnje? Što ti je bilo najzanimljivije iz suradnje s Ivanom?

ROKO: Ivana je prije svega predivna osoba, a nakon toga i odličan profesionalac u svemu što radi. Bilo mi je čudno da ju već netko nije pozvao da snimi spot, seriju ili nešto, jer ima baš taj pogled i lice koju kamera voli.

Jedan najobičniji telefonski poziv je bio dovoljan da dogovorimo suradnju i stvarno mi je jako drago da sam je imao prilike upoznati i raditi s njom.

NET.HR: Tijekom svoje dosadašnje karijere, osvojio si i brojne glazbene nagrade. Što ti one konkretno znače? Postoji li glazbena nagrada koju bi jako želio osvojiti?

ROKO: Kako sam se jako rano počeo baviti glazbom sa svega osam godina, ubrzo sam shvatio da će to biti moj životni poziv i moja vječna strast. Kada uđeš u sustav obrazovanja i počinješ postizati rezultate tvoj život počinje više izgledati kao neka sportska, a ne glazbena karijera. Svaki mjesec je po nekoliko natjecanja, što državnih što međunarodnih, i jednostavno sam već kao jako mlad iskusio što to znači biti u tzv. glazbenoj mašineriji, ali tada još u klasičnoj glazbi. Sve te nagrade su lijepo iskustvo i jedan trening koji više nikad ne možeš proći nego baš u tim godinama. Mislim da taj drill i to iskustvo mi danas daju snagu i disciplinu u svemu.

Nagrade kao nagrade s godinama iskreno znače sve manje i manje...najviše te dira kada netko zaista voli tvoju pjesmu i kada postane dio njihove intime. Onda znaš da si pobjedio i da je to najveća nagrada koja se ne može staviti u nikakav kipić ili orden.

Ali što se tiče osobnih ciljeva...svakako da mi je nagrada Porin san od dječačkih dana. Svakako volio u životu imati priliku osvojiti tu nagadu.

NET.HR: Tvoji su singlovi ljubavne tematike. Kakav si kad si zaljubljen?

ROKO: Kada sam zaljubljen vjerujem da sam predan tome u potpunosti. Ljubav je duhovno zdravlje i čovjeka čini boljim nego što je, a to je najbitnije da se svako jutro budiš punim srcem i da možeš leći mirne duše. To je najveća snaga, jer onda kreativna energija nema granica, a meni kao umjetniku to je najjače gorivo.

NET.HR: Izražavaš li sve što osjećaš kroz pjesme ili ipak određeni dio čuvaš za sebe?

ROKO: Rekao bih da pjesma sama sebe izrazi kroz mene. Koliko god ja pokušavao tekst ili emocije melodije odvesti u nekom svojem smjeru koji bi po meni bio dobar, pjesma uvijek sama nađe put i ako si dovoljno otvoren da se prepustiš tim instinktima pjesma da najbolje od sebe. Tako da - pjesma je ta koja daje neke okvire, a moja je uloga samo to iskreno prepričati i prenijeti bez kalkuliranja. Emocija je ipak najjača kad je iskrena i istinita priča je najzanimljivija.

NET.HR: Što ti je omiljeno kod rada s djecom i mladima u glazbenoj školi?

ROKO: Iskrena i neiskvarena energija u tom odnosu je nešto mi je najdraže. Nema nikakvih drugih interesea osim ljubavi prema instrumetnu i glazbi. To je nešto o čemu se na profesionalnoj razini premalo priča, a zauvijek je najbitnije da glazbu osjećaš i veseliš joj se kao dijete.

NET.HR: Kada se prisjetiš dosadašnjih hrvatskih nastupa - koga smo trebali poslati na Doru, a nismo ga poslali?

ROKO: Možda Meritas i Massimo s pjesmom "Odjednom ti“ 2004., ako se ne varam. Ta pjesma je postala klasik i stvarno je bila sjajna.

NET.HR: Koje su hrvatske pjesme na Eurosongu trebale biti bolje plasirane, u odnosu na njihov stvarni plasman?

ROKO: Pa vjerjuem da dosta njih, ali sigurno da tu politika i lobiranje ima svoje prste, a mi kao zemlja vjerujem da smo još uvjiek premali za to. Što je šteta. Imali smo dobrih pjesama. Albina je prošle godine bila sjajna. Zaslužila je svkako bolji plasman.

NET.HR: Kako komentiraš plasman prošlogodišnje pobjednice Dore na prošlogodišnjem Eurosongu?

ROKO: Definitivno je zaslužila više. Finale sigurno. Imala je sve što treba imati. Može biti ponosna na svoj nastup.

NET.HR: U slučaju da pobijediš na Dori - što bi sam sebi poručio iz sadašnje perspektive? Koji bi si savjet dao?

ROKO: "Pomalo".

NET.HR: Što nam možeš otkriti o pjesmi 'Malo kasnije' s kojom ćeš nastupiti na ovogodišnjoj Dori?

ROKO: Pjesma ima neki moj zvuk i oni koji prate moju glazbu osjetit će moj potpis u njoj. Mislim da smo dobar posao napravili s aranžmanom gdje smo dosta koristili orkestralnih instrumenata što je cijelu pjesmu diglo na neki drugu razinu. Uz mene na pozornici će se naći i još četiri mlada umjetnika te ćemo uz zanimljive animacije na led ekranima pokušati dočarati atmosferu i prenijeti sve ono o čemu pjesma govori.