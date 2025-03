Halid Bešlić rastužio obožavatelje: ‘Još jednom i to je to’

Glazbena legenda Halid Bešlić objavio je kako nakon novog albuma više ne planira snimati pjesme. Otvoreno je priznao da će to biti posljednji album u njegovoj bogatoj glazbenoj karijeri. „Još jedan album i to je to što se mene tiče. Barem što se albuma tiče“, izjavio je za portal hype.ba.

Intenzivno radi na novim pjesmama

Trenutačno u sarajevskom studiju Modra rijeka, pod vodstvom Dine Šukala, intenzivno radi na novim pjesmama. Šukalo, inače gitarist u pratećem bendu Dine Merlina, sudjeluje u stvaranju Halidovih posljednjih studijskih snimaka.

Pripreme za koncert

Osim rada na novom albumu, Bešlić se priprema i za ekskluzivni koncert Prvi maj s Halidom u Dubaiju, koji će se održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Broj mjesta je ograničen, a s obzirom na njegovu popularnost, očekuje se velik interes, čak i putem turističkih agencija koje nude aranžmane za Dubai.

U nadolazećem razdoblju Halid će nastupiti i u Švicarskoj, Torontu, a hrvatska publika imat će priliku uživati u njegovom koncertu u zagrebačkoj Areni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte video : Gost Direkta kralj narodne glazbe - Halid Bešlić