FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ELEGANTNA IZDANJA /

Evo tko je uz Rimca i njegovu novu djevojku bio na svečanom koncertu u HNK

Evo tko je uz Rimca i njegovu novu djevojku bio na svečanom koncertu u HNK
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /16
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na svečanom koncertu "Glazbeni te zove" kojim se obilježava 200-ta obljetnica Hrvatskog glazbenog zavoda te obilježavanje ulaska u zadnju godinu obnove HGZ-a viđeni su hrvatski poduzetnik Mate Rimac i njegova nova djevojka Barbara Kotarski. Uz njih mogla su se vidjeti još neka poznata lica. Došli su gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, glumačka diva i sopranistica Mirjana Bohanec-Vidović, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dugogodišnji televizijski voditelj Oliver Mlakar...

15.1.2026.
10:56
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
PolitičariHnkGlumciKoncertHgz
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELEGANTNA IZDANJA /
Evo tko je uz Rimca i njegovu novu djevojku bio na svečanom koncertu u HNK