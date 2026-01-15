Evo tko je uz Rimca i njegovu novu djevojku bio na svečanom koncertu u HNK

Na svečanom koncertu "Glazbeni te zove" kojim se obilježava 200-ta obljetnica Hrvatskog glazbenog zavoda te obilježavanje ulaska u zadnju godinu obnove HGZ-a viđeni su hrvatski poduzetnik Mate Rimac i njegova nova djevojka Barbara Kotarski. Uz njih mogla su se vidjeti još neka poznata lica. Došli su gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, glumačka diva i sopranistica Mirjana Bohanec-Vidović, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dugogodišnji televizijski voditelj Oliver Mlakar...