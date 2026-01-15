Tko je nova djevojka Mate Rimca? Na društvenim mrežama je aktivna, a bavila se modelingom

U srijedu na svečanom koncertu "Glazbeni te zove" povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda u zagrebačkom HNK-u, pozornost nije privukla samo glazba, već i dolazak jednog od najistaknutijih hrvatskih poduzetnika, Mate Rimca (38). Naime, osnivač Rimac Automobila ponovno je bio u centru pažnje, no ovog puta nije stigao sam. Na spomenutom događaju pojavila se i atraktivna djevojka, koja je odmah izazvala brojne spekulacije među prisutnima.

Gradskim kuloarima već kruže priče kako je riječ o Barbari Kotarski (28), mladoj Samoborki koja je već nekoliko godina djelomično prisutna u javnom životu. Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici.

Podsjetimo, sredinom 2024. godine krenula su šuškanja kako Mate Rimac više ne ljubi samozatajnu Katarinu Lovrić. Par se razveo nakon tri godine braka, a zajedno su u firmi surađivali čak osam godina.

Razvod je bio miran i dogovoren nekoliko mjeseci prije nego što je javnost saznala za odluku. Ubrzo nakon vijesti o razvodu, Rimac je navodno započeo vezu s 29-godišnjom Valentinom Blažeković iz Donjeg Miholjca.

''Ne želim ništa komentirati na tu temu, moj ljubavni život je moja privatna stvar'', rekla je Valentina za Net.hr.

