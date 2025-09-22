Stiže kiša i grmljavina: Meteorolozi izdali žuta upozorenja za ove regije u Hrvatskoj

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izvijestili su kako je kiša sve vjerojatnija već u ponedjeljak navečer, posebice na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 26 do 31 °C.

U utorak, na kalendarski početak jeseni, očekuje se značajnija promjena vremena. Promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu, stoji u prognozi DHMZ-a.

U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C.

Upaljeni meteoalarmi

Žuti meteoalarm upaljen je za područje Istre, Kvarnera te u velebitskom kanalu. Mogućnost za grmljavinsko nevrijeme viša je od 70 posto. Lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, navodi DHMZ.

Grmljavinsko nevrijeme najavljeno je i u Gospićkoj regiji. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskome kotaru. Vjerojatnost grmljavine viša je od 50 posto.

Slična je situacija i u sjevernoj Dalmaciji gdje je za utorak također na snazi žuto upozorenje. Na otocima mjestimice jako jugo. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h).

U splitskoj regiji također su lokalno mogući izraženi pljuskovi, uglavnom na sjeveru područja. Vjerojatnost grmljavine viša je od 60 posto, priopćili su iz DHMZ-a.

