Vikend pred nama u znaku pravog kasnoljetnog vremena kojeg će nam osigurati polje visokog tlaka zraka koje se zadržava nad našim krajevima i u sklopu kojeg pritječe topao zrak. Dnevne temperature bit će više od uobičajenih za drugu polovinu rujna, a pretežno sunčano zadržat će se još i veći dio ponedjeljka.

Kalendarski početak jeseni u ponedjeljak navečer poklopit će se i s početkom promjene vremena u dijelovima zemlje.

SUBOTA

Subota će mjestimice početi sumaglicom ili maglom, uglavnom uz rijeke i po kotlinama, no lokalno je može biti i na moru. Potom sunčano. Jutro na kopnu svježe uz temperaturu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva, u višim predjelima i nešto višu zbog inverzije.

Na moru razmjerno topla noć i jutro uz vrijednosti temperature od 17 do 22 stupnja. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje burin. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vrlo toplo čak i vruće uz najvišu temperaturu oko 30 stupnjeva, dakle znatno toplije od uobičajenog za doba godine. Prevladavat će sunčano, tek uz malo oblaka prema večeri. Na sjeveru i u gorju zapuhat će do umjeren južni i jugoistočni vjetar.

Na istoku također slab do umjeren jugoistočni vjetar, posebno u Podravini i Podunavlju te vedro i vruće uz najvišu temperaturu i do 32 stupnja. Pravo ljetno vrijeme nastavlja se i u Dalmaciji - sunčano i vruće, poslijepodnevna temperatura oko 30 stupnjeva, a uz more čija je temperatura između 23 i 25 stupnjeva mnogi će vikend provesti na plažama, a i za one koji se upute u planine bit će vrlo povoljno.

Na zapadu u drugom dijelu dana, posebno navečer ipak malo više oblaka, uglavnom onih visokih koprenastih. Bit će bez vjetra i posvuda vrlo toplo što će mnogi iskoristiti za odmor u prirodi ili berbu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nastavak vikenda pa i početak novog tjedna također u znaku većinom sunčanog vremena i zadržat će se danju vruće. Doduše zapuhat će jugozapadnjak i tlak zraka će padati što najavljuje promjenu koja će baš započeti s kalendarskim početkom jeseni, potkraj ponedjeljka i u noći na utorak, i to prvo na zapadu. U nastavku tjedna slijedi promjenljivije i manje toplo vrijeme, ali temperaturno prikladnije drugoj polovini rujna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Nedjelja i na moru sunčana i vrlo topla, ali već uz umjereno jugo. Ono će još malo pojačati u ponedjeljak kada će na sjevernom dijelu već osobito od sredine dana biti oblačnije, a do kraja dana će pasti i kiša. Potom od utorka posvuda promjenljivo i uz blagi pad temperature.