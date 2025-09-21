Vrijeme i u nedjelju pod utjecajem anticiklone, no ona već polako slabi jer se zapada približava frontalni poremećaj koji će nam donijeti promjenu vremena s astronomskim početkom jeseni. Nedjelja i ponedjeljak još u znaku većinom sunčanog te vrlo toplog i vrućeg vremena, zatim promjenljivo i približavamo se vrijednostima temperature primjerenijima za kraj rujna. Obilniji i izraženiji pljuskovi najvjerojatniji su u srijedu.

NEDJELJA

Iako ujutro ponegdje sa sumaglicom ili maglom veći dio prijepodneva bit će sunčano, zapuhat će jugozapadnjak, na moru jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva, na moru od 17 do 22. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastavak kasno ljetnih prilika, prevladavat će sunčano i bit će vruće uz tek tu i tamo malo oblaka na nebu. Jugozapadni i južni vjetar bit će većinom slabi i umjereni.

Još jedan iznadprosječno topao dan i u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz pretežno sunčano, često i sasvim vedro vrijeme. Puhat će slab do umjeren jugozapadni, u Podunavlju jugoistočni vjetar, a najviša temperatura i do 32 Celzijeva stupnja. Pravi ljetni dan i u Dalmaciji gdje također može biti tek malo oblaka i to onih visokih koji ne zaklanjaju sunce. Uz slabo i umjereno jugo, ponegdje uz obalu u početku i jugozapadnjak more malo, u sjevernoj Dalmaciji na otvorenom i umjereno valovito.

Najviša temperatura od 28 do 31 stupnja. Podjednako toplo bit će i na sjevernom Jadranu, a i u gorju toplije od uobičajenog za doba godine. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30. Posvuda uz puno sunčanih sati, no povremeno uz umjeren jugozapadni vjetar, na moru jugo.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Ponedjeljak još većinom sunčan i vruć, no prema večeri uz mogućnost za lokalno poneki pljusak ili malo kiše u Istri i Gorskom kotaru. U utorak, prvi jesenski dan, već promjenljivije te na zapadu uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Osvježit će. Srijeda će ponegdje donijeti i obilnije pljuskove. I nastavak tjedna nestabilan i uz temperaturu primjerenu kraju rujna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru u ponedjeljak već sa zapada više oblaka i do večeri na sjevernom Jadranu već može biti kiše, a još će biti vjerojatnija u noći na utorak i tijekom utorka kada su neverini mogući i u sjevernoj Dalmaciji. Srijeda duž cijele obale vrlo promjenljiva i uz mjestimične izraženije nevere te i dalje uglavnom umjereno jugo. U četvrtak i petak više sunčana vremena, no i dalje uz mjestimice poneki pljusak ili neverin. I tu će se temperatura sniziti.