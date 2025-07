Planirate vikend u prirodi? Meteorolog najavio promjenu: Kiša i pljuskovi s grmljavinom

Do vikenda opet primjereno toplo za doba godine, možda malo manje vruće nego smo navikli za kraj srpnja i početak kolovoza. Pojačala je anticiklona sa zapada kontinenta, a iako stabilnije, nije baš sasvim stabilno pa ima i lokalno dnevnog razvoja oblaka iznad naših krajeva.

Četvrtak

Ujutro većinom sunčano, tek prolazno umjerena naoblaka u najsjevernijim kopnenim krajevima. No, uglavnom suho. Vjetar slab sjeverni, a duž obale slaba do umjerena, lokalno od Velebitom i na krajnjem jugu nakratko pojačana bura. Samo jutro na kopnu razmjerno svježe, a ugodno toplo uz more.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano, vrlo rijetko uz razvoj oblaka, samo mala mala šansa za koji kraći pljusak sjevernije. No, bit će to uglavnom oblaci koji ne kvare odviše dojam sunčanog vremena. Vjetar slab, a temperatura viša od jučerašnje, bit će između 26 i 28 °C. Dakle, vrlo toplo, ali i sparno.

Na istoku pretežno sunčano, ali koji veći oblak može niknuti oko gorja na zapadu Slavonije, gdje postoji i mogućnost za koju kap kiše. Vjetar će oslabjeti, a bit će toplije, posvuda oko 28 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano. Nešto oblaka može se pojaviti u zaobalju, osobito u Konavlima gdje postoji i šansa za koji pljusak. Posvuda vrlo toplo, češće i vruće, ali zapuhat će umjeren, ponegdje na moru i otocima pojačan maestral.

Na sjevernom Jadranu oblaka što se i pojavi bit će uglavnom oko Učke i u riječkom zaleđu, vrlo vrlo rijetko uz prolazno koju kap kiše. Bura potpuno slabi i okreće na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Toplije, opet posvuda vrlo toplo, do 28-29 °C.

Idućih dana na kopnu i moru

Još u petak u unutrašnjosti sunčano i danju vrlo toplo, čak i vruće te sparno. No, u noći na subotu naoblačenje u zapadnim krajevima s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, češćim i izraženijim zatim u drugom dijelu subote te u noći na nedjelju i tijekom nedjelje kada će zahvatiti i istok zemlje. Prestanak oborina početkom idućeg tjedna. Jutra ostaju razmjerno svježa, a uz oblake i kišu opet će za vikend danju biti manje toplo.

Na Jadranu petak većinom sunčan i vruć, ali potkraj dana već u Istri mogući pljuskovi, izraženiji na cijelom sjevernom Jadranu tijekom subote, dok će se u Dalmaciji nešto rjeđe pojavljivati tek u nedjelju, a još rjeđe u ponedjeljak. Za vikend se vrućina opet prekida, ali stabilnije idućeg tjedna. Čini se i da će ovogodišnja proslava Oluje proći bez oluja.