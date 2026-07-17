U Hrvatsku stiže moćan SUV: Izgleda vrhunski, nudi čuda, a cijena mu je nevjerojatna

U bavarskoj prijestolnici, Münchenu, kineski proizvođač automobila Xpeng nedavno je održao svoj globalni događaj pod ambicioznim sloganom 'Budućnost fizičke umjetne inteligencije'. Iako je prezentacija obuhvaćala humanoidne robote i leteće automobile, zvijezda večeri za europske kupce nedvojbeno je bio novi L03.

Riječ je o električnom coupe-SUV modelu koji ne samo da izgleda spektakularno, već na tržište stiže s agresivnom cijenom i tehnološkim paketom koji izravno izaziva etablirane igrače, prije svih Teslin sveprisutni Model Y. Xpeng je bacio rukavicu u lice konkurenciji, a europsko tržište električnih vozila upravo je postalo neizmjerno zanimljivije.

Na prvi pogled, Xpeng L03 izgleda kao konceptni automobil koji je pobjegao s auto salona i završio na cesti. Njegove linije su čiste, fluidne i izrazito aerodinamične, što potvrđuje i koeficijent otpora zraka od samo 0,228, identičan onome kod Teslinog Modela Y.

>>> U fotogaleriji pogledajte sve detalje modela Xpeng L03 <<<

Dug 4,65 metara i sa sportski nagnutom linijom krova, L03 uspješno spaja eleganciju coupea s praktičnošću SUV-a. Za ovaj futuristički izgled zaslužan je Juanma Lopez, dizajner koji je svoj zanat brusio u legendarnim kućama poput Lamborghinija, Audija i Ferrarija, gdje je bio šef dizajna eksterijera.

Njegov potpis vidljiv je u detaljima kao što su skrivene kvake na vratima, elegantna T-oblikovana svjetla i odsustvo robusne crne plastike oko blatobrana, što dodatno naglašava glatku siluetu vozila. Praktičnost nije žrtvovana na oltaru stila; L03 nudi prednji prtljažnik (frunk) od 102 litre u električnim verzijama te izdašan stražnji prtljažni prostor od 539 litara.

Unutrašnjost nudi čak 37 različitih pretinaca za odlaganje sitnica, pokazujući promišljen pristup dizajnu usmjerenom na korisnika.

Prve isporuke modela L03 u Europi očekuju se u četvrtom tromjesečju 2026. godine, uz izdašno jamstvo od sedam godina ili 160.000 kilometara na vozilo i osam godina na bateriju. S obzirom na to da je Xpeng već službeno prisutan u Hrvatskoj s drugim modelima, dolazak ovog iznimno zanimljivog i konkurentnog automobila očekuje se krajem godine. Bitka za europske kupce električnih vozila upravo je postala neizvjesnija i uzbudljivija no ikad prije.

>>> U fotogaleriji pogledajte sve detalje modela Xpeng L03 <<<