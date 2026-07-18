Provjerili smo subotnje cijene na Dolcu: Evo koliko koštaju trešnje, marelice i lički krumpir

Subotnje prijepodne na Dolcu, prije nego što je počela padati kiša, obilježila je velika gužva, a brojni građani iskoristili su vikend za kupnju svježeg voća i povrća.

Štandovi su prepuni sezonskih namirnica. Prodaju se i med te propolis, a ne nedostaje ni rajčica, krastavaca, paprika i tikvica.

Jedan od štandova u ponudi ima dva kilograma trešanja za pet eura.

Mjerica marelica na jednom štandu košta euro i pol, dok cijena kilograma ličkog krumpira iznosi dva eura.