Plenković o podizanju optužnice protiv novinarke Derifaj: 'Smirite taj ton sveopće histerije'

Premijer Andrej Plenković komentirao je podizanje optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

"To nije naš posao. To je pitanje za Općinsko državno odvjetništvo u Splitu koje je očito na temelju privatnog prijedloga oštećenika, u ovom slučaju zakonskog zastupnika gospodina Thompsona, odlučio preokrenuti taj postupak. Oni uvijek imaju procjenu da li hoće ili neće. Da nisu, taj postupak bi mogla poduzeti sama stranka. Kako o tome nemamo saznanja kako se to dogodilo, pitanje treba adresirati ODO-u u Splitu i DORH-u, a ne Vladi", rekao je Plenković.

Pozvao je sve one, kako kaže, koji su odmah odlučili to sve svaliti na Vladu, njega osobno i ministricu. "Smirite loptu i smirite taj ton sveopće histerije lijevo-aktivističkog spektra u Hrvatskoj koji sve gura nama kao da mi nemamo što drugo raditi nego naređivati Općinskom državnom odvjetništvu kako da postupi na prijedlog nekog oštećenika", rekao je.

'Mi nemamo ništa s tim'

Poručio je da Vlada kao izvršna vlast s ovim slučajem nema ništa. "Kao što želimo da su mediji profesionalni i nepristrani, isto očekujemo i od pravosuđa", zaključio je.

Podsjetimo, optužnica je podnesena Općinskom sudu u Splitu zbog događaja iz kolovoza 2021. godine. Thompsonov odvjetnički tim tvrdi da su troje optuženih neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Perkovića, čime su narušili nepovredivost doma njegove obitelji.

Novinarka Danka Derifaj Mikulaš za danas.hr rekla je da ona nije dobila nikakvu službenu obavijest. "Traže kazneni progon četiri godine nakon što je priča izašla, a u optužnici, koju Perković izgleda ima privilegiju vidjeti se nigdje ne spominje da sam novinarka čiji posao je u javnom interesu. DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati. Očito je došlo vrijeme da država kazneno progoni novinare koji rade u interesu javnosti. Ne mogu drugačije protumačiti ovaj postupak Državnog odvjetništva nego kao pritisak na novinarsku profesiju. Mislim da je ovo ozbiljno upozorenje za cijelu novinarsku zajednicu i poduzet ćemo sve pravne korake u zaštiti slobode govora, i novinarske profesije u javnom interesu", rekla je novinarka Derifaj Mikulaš.