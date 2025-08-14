Podignuta optužnica zbog Thompsona protiv Danke Derifaj: 'Očito su stvari krenule nizbrdo'

Odvjetničko društvo Višić & Višić, koje zastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegovu obitelj, objavilo da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

Kako je navelo odvjetničko društvo Višić & Višić, optužnica je podnesena Općinskom sudu u Splitu zbog događaja iz kolovoza 2021. godine, kada su troje optuženih neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Perkovića, čime su, tvrdi odvjetnički tim, narušili nepovredivost doma njegove obitelji.

"Općinsko državno odvjetništvo optužnicu je, među ostalim, utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo jer je u kolovozu i rujnu 2021. bilo više neistinitih članaka u kojima se tvrdilo da terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića", stoji u priopćenju.

Iz istih razloga, dodaju, pred Općinskim sudom u Splitu paralelno se vodi i parnični postupak u kojem Perković traži zabranu daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva.

Ranije je Derifaj tvrdila da se ne radi o provali, te da je ulazak na terasu u pratnji predstavnika stanara bio jedini način da pokaže kako sada izgleda krov zgrade.

Odvjetnice Jadranke Sloković, koja zastupa Danku Derifaj, za Jutarnji list je rekla:

"Ja optužnicu nisam vidjela, ali sam iznenađena činjenicom da je DORH nakon četiri godine odlučio taj kazneni postupak i progon protiv novinarke i snimatelja i tražiti zatvorsku kaznu. Ono što je po meni tu vrlo problematično je činjenica da obavijest o podizanju optužnice dolazi prije nego što su okrivljena i obrana dobili optužnicu. Novinari imaju o tome informaciju prije nas. To ukazuje da ne ide sve redovno. Kad nakon četiri godine netko odluči da se radi o kaznenom djelu, to je vrlo neuobičajeno, uzimajući u obzir činjenicu da nije bilo potrebno ispitati nijednog svjedoka, već samo osumnjičene i eventualno oštećenika. To su radnje koje se naprave u tjedan dana, a umjesto toga spis stoji četiri godine i koincidira s uzletom Thompsona u političke vode i dolazi do podizanja optužnice i traži se zatvorska kazna", kaže odvjetnica Sloković.

"Očito su stvari krenule nizbrdo za Danku Derifaj i pravnu sigurnost kada je premijer Andrej Plenković došao podržati Thompsona prije koncerta, pa kada je i glavni državni odvjetnik rekao da bi rado bio na tom koncertu, ali da mu to ne priliči, ali da poštuje njegov lik i djelo, pa očito Marko Perković Thompson postaje jako štićena osoba i nadrasta svoju funkciju pjevača i uživa zaštitu. Inače je kazneno pravo rezervirano samo za najteže povrede nekog zaštićenog društvenog ili osobnog dobra i to samo u onim slučajevima kad se odgovarajuća pravna zaštita ne može drugačije osigurati", dodala je.